सणसवाडीत तलवार फिरवून गोंधळ घालणाऱ्यावर गुन्हा
सणसवाडी, ता. १० : सणसवाडी (ता. शिरूर) येथील चेअरमन वस्तीत हातात तलवार फिरवून गोंधळ घालणाऱ्यावर शिक्रापूर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला. सुधीर सुखदेव राठोड (वय ४५, रा. सणसवाडी), असे त्याचे नाव आहे.
याबाबत शिक्रापूर पोलिसांनी माहिती दिली की, सणसवाडी येथील चेअरमन वस्तीत सोमवारी (ता. ९) एक व्यक्ती हातात तलवार घेऊन गोंधळ घालत असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. यावर पोलिस उपनिरीक्षक वेरणनाथ मुत्तनवार, पोलिस हवलदार अमोल नलगे, पोलिस शिपाई विकास बांगर, मच्छिंद्र निचित, योगेश आव्हाड यांनी तत्काळ सदर ठिकाणी आले. तेथे एक मध्यमवयीन व्यक्ती गोंधळ असल्याचे दिसले. यावर पोलिस पथकाने गोंधळ घालणारा सुधीर राठोड याला ताब्यात घेत त्याच्याजवळील तलवार जप्त केली. याबाबत पोलिस शिपाई विकास दत्तात्रेय बांगर (रा. शिक्रापूर, ता. शिरूर) यांनी शिक्रापूर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. पोलिसांनी सुधीर राठोड याच्या विरुद्ध बेकायदा शस्त्र चालवून दहशत निर्माण करण्याचा गुन्हा दाखल केला. पुढील तपास पोलिस हवालदार दामोदर होळकर हे करीत आहेत.
