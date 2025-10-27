पूरग्रस्तांना दिवाळीत आनंदाचा शिधा वाटप
कुरुळी, ता. २७ : कुरुळी (ता. खेड) येथील आनंद फाउंडेशन संचलित आनंद इंग्लिश मीडियम स्कूलच्या माध्यमातून सोलापूर जिल्ह्यातील अक्कलकोट येथील दोन गावात पूर परिस्थितीमध्ये नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांच्या घरी दिवाळीत आनंदाचा शिधा घरपोच देण्यात आला. विद्यार्थ्यांनी घरून पालकांकडून पूरग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांना शाळेमध्ये सांगितल्याप्रमाणे धान्य कडधान्य आदी वस्तू अशी मदत आम्ही सर्व मिळून शेतकऱ्यांच्या घरी जाऊन देणार आहोत. शाळेत धान्य जमा करण्यास सुरुवात केली.
अवघ्या दोन दिवसात पालकांनी विद्यार्थ्यांबरोबर गहू, ज्वारी, बाजरी अशा विविध प्रकारच्या डाळी आदी वस्तू पालकांनी विद्यार्थ्यांबरोबर शाळेत पाठवल्या. शाळेच्या वतीने जितके धान्य जमा होईल तेवढे धान्य देण्याचे शाळेचे प्रमुख डॉ. अनिल काळे यांनी दिले असल्याची माहिती मुख्याध्यापिका सरला रेवदंडे यांनी दिली.
कुरुळीचे आनंद फाउंडेशनचे शिक्षक, विद्यार्थी यांनी जमा झालेले सर्व धान्य व्यवस्थित कीटमध्ये पॅक करून शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्याची व्यवस्था शाळेच्या वतीने करण्यात आली आहे.
सोलापूर जिल्ह्यातील अक्कलकोट तालुक्यातील कुन्नूर येथे दिवाळी आणि धन्याचे किट आनंद मेडिकल फाउंडेशन वतीने शिक्षक, पालक विद्यार्थी यांच्या हस्ते वाटप करण्यात आले.
