धामणेमध्ये दोघांवर हल्ला; तिघांवर गुन्हा

कुरुळी, ता. २६ : धामणे (ता. खेड) येथे नुकसानग्रस्त मोटारीजवळ उभे असताना अचानक आलेल्या तिघांनी काहीही कारण नसताना एकास जबर मारहाण केली. तसेच एका महिलेच्या गळ्यातील ५ तोळे वजनाची सोन्याची माळ हिसकावून घेऊन पोबारा केला. ही घटना धामणे (ता. खेड) येथील पाण्याच्या टाकीजवळ पाईट ते करंजविहिरे रस्त्यावर घडली आहे. याप्रकरणी प्रकरणी महाळुंगे इंगळे एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात तिघांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
अक्षय नाथा कोळेकर (वय २७), निखिल ज्ञानेश्वर कोळेकर (वय २७), अतुल परशुराम कोळेकर (वय ३२ सर्व रा. धामणे, ता. खेड) असे गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्यांची नावे आहेत. तर बाळासाहेब नारायण रौंधळ (वय ५० रा. पाईट, ता. खेड) यांनी फिर्याद दिली आहे. फिर्यादी हे पाईट ते करंजविहिरे रस्त्यावर नुकसानग्रस्त मोटारीजवळ उभे होते. त्यावेळी आरोपींनी कुठल्याही कारणाशिवाय फिर्यादी यांना शिवीगाळ करीत मारहाण केली. त्यावेळी फिर्यादी यांच्या आई सुमन रौंधळ या मारहाण सोडवण्यासाठी आल्या असता अक्षय कोळेकरने त्यांना धक्काबुक्की करून ढकलून दिले. तसेच त्यांच्या गळ्यातील पाच तोळे वजनाची सोन्याची माळ हिसकावून घेतली व जीवे मारण्याची धमकी देत पसार झाल्याचे फिर्यादीत नमूद केले आहे. पुढील तपास पोलिस करीत आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.