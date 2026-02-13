निघोजे-म्हाळुंगे रस्त्यावर पीएमपीएमएल बस भस्मसात
कुरुळी, ता. १३ : चाकण एमआयडीसीतील निघोजे-म्हाळुंगे मार्गावर शुक्रवारी (ता. १३) सकाळी पीएमपीएमएलच्या ईव्ही बसने पेट घेतल्याची धक्कादायक घटना घडली. महिंद्रा अँड महिंद्रा कंपनीसमोर (क्रमांक एमएच १२ एसएफ १३८८) ही बस पूर्णपणे जळून खाक झाली. सुदैवाने, चालकाच्या प्रसंगावधानामुळे बसमधील सुमारे ४५ ते ५० प्रवाशांचे प्राण वाचले.
सकाळी सुमारे ८.४५ वाजण्याच्या सुमारास बस नेहमीप्रमाणे प्रवाशांना घेऊन जात असताना इंजिनमधून धूर निघू लागला. धुराचे लोट दिसताच चालकाने तत्काळ बस रस्त्याच्या कडेला थांबवून सर्व प्रवाशांना खाली उतरवले. प्रवासी खाली उतरल्यानंतर काही क्षणांतच आगीने रौद्र रूप धारण केले आणि संपूर्ण बस आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडली. घटनेची माहिती मिळताच सरपंच सुनीता कैलास येळवंडे, किरण चिचोरे व स्थानिक नागरिकांनी घटनास्थळी धाव घेतली. नागरिकांनी स्वतःच्या जीवाची पर्वा न करता मदतकार्य सुरू केले. सरपंच व स्थानिकांच्या मदतीने प्रवाशांना सुरक्षित स्थळी हलविण्यात आले. दरम्यान, निघोजे अग्निशमन दल तसेच महिंद्रा अँड महिंद्रा कंपनीच्या अग्निशमन दलाची वाहने तातडीने घटनास्थळी दाखल झाली. पोलिस कर्मचारी, महिंद्राची टीम आणि स्थानिक तरुणांनी एकत्र येऊन आग आटोक्यात आणण्यासाठी व वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी प्रयत्न केले.
प्राथमिक अंदाज
या भीषण आगीत बसचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले असून बसचा केवळ सांगाडा शिल्लक राहिला आहे. तांत्रिक बिघाडामुळे आग लागल्याचा प्राथमिक अंदाज प्रशासनाकडून वर्तविण्यात आला आहे.
2374
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.