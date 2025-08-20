लिंकिंग होत असल्यास तक्रार नोंदवा
काटेवाडी, ता. २०: खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना खते, कीटकनाशके आणि बियाण्यांची कमतरता भासू नये, यासाठी पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. मात्र, साठेबाजी, जादा किमती किंवा जबरदस्तीने इतर वस्तूंची खरेदी (लिंकिंग) होत असल्यास शेतकऱ्यांनी व्हॉट्सअॅप, फोन किंवा ई-मेलद्वारे तक्रार नोंदवावी, असे आवाहन नुकतेच कृषी विभागाने केले आहे.
पुरेसा साठा उपलब्ध असूनही काही ठिकाणी साठेबाजी, जादा दर आकारणे किंवा इतर वस्तू खरेदी करण्यास भाग पाडणे (लिंकिंग) अशा तक्रारी समोर येत आहेत. अशा प्रकरणांवर तातडीने कारवाई करण्यासाठी कृषी विभागाने शेतकऱ्यांना तक्रार नोंदवण्याचे पर्याय उपलब्ध करून दिले आहेत.
येथे नोंदवा तक्रारी
व्हॉट्सअॅप: ९८२२४४६६५५ या
फोन: १८००२३३४००० या टोल-फ्री क्रमांक
ई-मेल: controlroom.qc.maharashtra@gmail.com
अशी करा व्हॉट्सअॅप तक्रार
१. शेतकऱ्यांनी आपले नाव, पत्ता, संपर्क क्रमांक आणि समस्येचा (उदा., साठेबाजी, जादा किंमत, लिंकिंग) संक्षिप्त तपशील साध्या कागदावर लिहावा.
२. कागदाचे छायाचित्र काढून ९८२२४४६६५५ या व्हॉट्सअॅप क्रमांकावर पाठवावे.
तक्रार नोंदवताना पुरावे सादर करावे
कृषी विभागाने शेतकऱ्यांना गुणवत्तापूर्ण निविष्ठा (खते, बियाणे, कीटकनाशके) योग्य दरात मिळाव्यात, यासाठी कडक नियम लागू केले आहेत. साठेबाजी किंवा लिंकिंग करणाऱ्या विक्रेत्यांवर दंडात्मक कारवाई आणि परवाना रद्द करण्याची तरतूद आहे. तसेच, शेतकऱ्यांनी खरेदी करताना पक्के बिल घ्यावे आणि त्यावर खरेदीचा तपशील, किंमत आणि बॅच क्रमांक तपासावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
तक्रारीची गोपनीयता राखली जाणार
शेतकऱ्यांनी तक्रार करताना घाबरू नये, कारण तक्रारीची गोपनीयता राखली जाईल, असे कृषी विभागाने स्पष्ट केले आहे. तसेच, तक्रारींची तपासणी करून ४८ तासांच्या आत कारवाई सुरू केली जाईल, असे आश्वासन देण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांनी बनावट बियाणे किंवा निकृष्ट दर्जाच्या खतांपासून सावध राहावे आणि कोणतीही शंका आल्यास त्वरित तक्रार नोंदवावी, असे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे.
