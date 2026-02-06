पिंपळी, कटफळ येथे आदर्श मतदान केंद्र
काटेवाडी, ता. ५ : बारामती तालुक्यात २९९ केंद्र आहेत. याअंतर्गत जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा पिंपळी येथे महिला मतदान केंद्र, तसेच जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा कटफळ येथे आदर्श मतदान केंद्र असणार आहे. जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा डोर्लेवाडी, गंगुबाई काटे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा काटेवाडी, नवमहाराष्ट्र विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय पणदरे, जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा सांगवी येथे ५ किंवा ५ पेक्षा जास्त मतदान केंद्र असणार आहेत. निवडणुकीकरिता कंट्रोल युनिट (सीयू) २९९, बॅलेट युनिट (बीयू) ३४५ याव्यतिरिक्त सीयू ६० आणि बीयू १२० राखीव ठेवण्यात येणार आहे. टपाली मतदानाकरिता ७४३ अर्ज प्राप्त झाले असून, आजअखेर ३१३ मतदारांनी टपाली मतपत्रिकेद्वारे मतदान केले आहे.
प्रत्येक केंद्रावर स्वच्छतागृह, पाळणा, व्हीलचेअर, रॅम्प, वैद्यकीय सुविधा, पोलीस संरक्षण, अग्निशामक, वाहनतळ आदी सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे, असे निवडणूक निर्णय अधिकारी वैभव नावडकर यांनी सागंतले.
