बारामतीत मतदान केंद्रांवर सर्वसमावेशक सुविधा
काटेवाडी, ता. ७ : बारामती तालुक्यात शनिवारी (ता. ७) जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांसाठी मतदान प्रक्रिया यशस्वीरीत्या पार पडली. या निवडणुकीत प्रशासनाने प्रत्येक मतदान केंद्रावर मतदारांच्या सोयीसाठी विविध सुविधा उपलब्ध करून दिल्या होत्या. यामुळे मतदारांना कोणत्याही अडचणीशिवाय मतदान करता आले. निवडणूक निर्णय अधिकारी वैभव नावडकर यांनी या सुविधांबाबत माहिती दिली.
मतदान केंद्रांवर स्वच्छतागृह, पाळणा, व्हीलचेअर, रॅम्प, वैद्यकीय सुविधा, पोलिस संरक्षण, अग्निशामक यंत्रणा आणि वाहनतळ आदी सुविधा पुरवण्यात आल्या. या सुविधांचा मतदारांनी वापर केला. विशेषतः ज्येष्ठ नागरिक, अपंग मतदार आणि लहान मुलांसोबत येणाऱ्या महिलांसाठी या व्यवस्था उपयुक्त ठरल्या. पोलिस संरक्षणाने शांततापूर्ण वातावरण राहिले. अग्निशामक यंत्रणेमुळे कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी तयारी होती. मतदारांच्या सोयी आणि सुरक्षेसाठी प्रशासनाच्या वतीने सर्वतोपरी प्रयत्न केले. प्रत्येक केंद्रावर या सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या असून, यामुळे मतदान प्रक्रिया अधिक सुलभ झाली, असे प्रशासनाच्या वतीने सांगण्यात आले. बारामती तालुक्यातील मतदान केंद्रांवर सकाळपासूनच मतदारांची गर्दी दिसून आली. प्रशासनाच्या या उपाययोजनांमुळे मतदान टक्केवारीत वाढ झाल्याचे प्राथमिक निरीक्षण आहे. या निवडणुकीत मतदारांनी उत्साहाने सहभाग घेतला.
1613, 1615
