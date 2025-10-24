पाडव्यालाच विजेच्या धक्क्याने दांपत्याचा मृत्यू
खुटबाव, ता. २४ : दीपावली पाडव्याच्या दिवशी विद्युत पंपाला जोडणाऱ्या खराब केबलमधील विद्युत प्रवाहाचा धक्का बसून नानगाव (ता. दौंड) येथील खळदकर दांपत्याचा जागीच मृत्यू झाला. ही बुधवारी (ता. २२) घडली.
मनीषा खळदकर (वय ४६), राजाराम खळदकर ( वय ५३, दोघेही रा. नानगाव, ता. दौंड) यांचा असे मृत्यू झालेल्या दांपत्याचे नाव आहे. याबाबत सविस्तर हकिकत अशी की, मृत दांपत्य नदीकाठी आपल्या शेतात काम करता करता शेळ्या चारत होते. यावेळी भीमा नदीकाठच्या विद्युत पंपाच्या जोडणाऱ्या तुटलेल्या केबलचा शेळीच्या करडुला धक्का बसला. या धक्क्याने करडू तरफडु लागले. मृत मनीषा खळदकर यांनी करडू वाचवण्यासाठी त्याला हात लावला. त्यामुळे त्यांनाही विजेचा धक्का बसला. पत्नी मनीषाला वाचवण्यासाठी शेजारील राजाराम खळदकर यांनी पत्नीला ओढण्याचा प्रयत्न केला. यामध्ये त्यांनाही जबर धक्का बसला. या धक्क्याने खळदकर दांपत्य जागीच मृत पावले. डॉ. भरत खळदकर यांनी त्यांना मृत जाहीर केले. रात्री १० वाजता यवत ग्रामीण रुग्णालयात शवविच्छेदन झाले. त्यानंतर उशिरा गावामध्ये अंत्यसंस्कार करण्यात आले.
