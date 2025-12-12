‘एनए’साठी २५ एकरची मर्यादा कमी करा : कुल
खुटबाव, ता. ११ : ‘एनए’साठी आवश्यक २५ एकर जमिनीची मर्यादा कमी करावी, तसेच गायरान जमिनींवरील घरांचा प्रश्न सोडवून विकास प्रक्रिया अधिक लोकाभिमुख करावी, अशी मागणी दौंडचे आमदार राहुल कुल यांनी नागपूर हिवाळी अधिवेशनात केली.
आमदार कुल यांनी सन २०२५चे विधानसभा विधेयक क्रमांक ९४- महाराष्ट्र धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यात प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत (सुधारणा) विधेयक, २०२५वर आपले मत मांडले. ते कुल म्हणाले, ‘‘नियमितीकरण आणि सीपीआर नियमांमधील सुसंवाद आवश्यक आहे. गरजेपोटी झालेले बेकायदेशीर जमिनीचे व्यवहार नियमित करण्याचा सरकारचा निर्णय नागरिकांना मोठा दिलासा देणारा आहे. मात्र, नियमित झालेल्या जमिनींवर लोकांना भविष्यात घरे बांधता यावीत यासाठी, स्थानिक सीपीआर नियमांमध्ये तातडीने सुसंवाद साधणे गरजेचे आहे. पुणे जिल्ह्यासारख्या झपाट्याने नागरीकरण होत असलेल्या ठिकाणी, लोक रहिवासी गरजा पूर्ण करण्यासाठी ‘११ लोकांचे एक ७/१२’ अशा पळवाटा काढत आहेत. सध्या शेती क्षेत्राच्या ठिकाणी एनए (अकृषिक जमिनी) करण्यासाठी २५ एकर क्षेत्राची मर्यादा आहे, जी अव्यवहार्य आहे. लोकांच्या गरजेनुसार ही ‘एनए’ करण्याची मर्यादा ५ एकर किंवा ३ एकरपर्यंत कमी करावी. तसेच, संबंधित भागांमध्ये रस्ते, गटारे आणि इतर नागरी व्यवस्था पुरवण्याची काळजी सरकारने घेतली पाहिजे, जेणेकरून शहरांचा विकास नियोजित आणि सुसंगत होईल. घर नसलेल्या नागरिकांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठी घरे नियमित करण्याचा विभागाचा निर्णय स्तुत्य आहे. सरकारी जमीन किंवा इतर गायरान शिवाराच्या जमिनींवरील घरे नियमित झाली असली, तरी न्यायालयीन निर्णयामुळे प्रलंबित असलेल्या गायरान जमिनींवरील घरांचा त्वरित विचार करावा. ग्रामविकास विभाग आणि महसूल विभागाने एकत्रित येऊन एकात्मिक नियोजन केल्यास हजारो गरजू लोकांना दिलासा मिळू शकेल.’’
