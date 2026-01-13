दौंडमध्ये भाजप विरुद्ध राष्ट्रवादी सामना
प्रकाश शेलार : सकाळ वृत्तसेवा
खुटबाव, ता. १३ : आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीमध्ये दौंड तालुक्यामध्ये भाजप विरुद्ध राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, अशी मुख्य लढत पुन्हा एकदा रंगणार आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष, शिवसेना व शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष या पक्षाचे उमेदवारही निवडणुकीच्या रिंगणात उतरण्याच्या तयारीत आहेत.
दौंड तालुक्यामध्ये सात जागा जिल्हा परिषदेसाठी व १४ जागा पंचायत समितीसाठी आहेत. मागील निवडणुकीमध्ये सहा जागा जिल्हा परिषद गट व १२ जागा पंचायत समिती गणासाठी होत्या. या निवडणुकीमध्ये जिल्हा परिषदेसाठी एका जागेची व पंचायत समितीसाठी दोन जागांची वाढ झाली आहे. सर्वाधिक लक्षवेधी लढत बोरीपार्धी व खडकी गटातून होण्यास होण्याची शक्यता आहे. बोरीपार्धी येथून जिल्हा बँकेचे संचालक रमेश थोरात यांची पुत्र तुषार थोरात यांची उमेदवारी अंतिम आहे. त्यांच्या विरोधात भाजपच्या तगडा चेहरा देण्यासाठी आमदार राहुल कुल यांच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. खडकी गटासाठी माजी जिल्हा परिषद सदस्य वीरधवल जगदाळे, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष अप्पासाहेब पवार, माजी जिल्हा परिषद सदस्य संजय काळभोर, भाजपचे माजी जिल्हाध्यक्ष वासुदेव काळे, प्रशांत गिरमकर ही नावे चर्चेमध्ये आहेत. जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाची आघाडी झाल्यास ही जागा पटकवण्यासाठी अप्पासाहेब पवार व वीरधवल जगदाळे यांच्यामध्ये चुरस असणार आहे. राहू हा आमदार राहुल कुल यांचा बालेकिल्ला असल्याने भाजपच्या वतीने इच्छुकांची संख्या जास्त आहे. वरवंड व पाटस जिल्हा परिषद गटासाठी दिग्गज राजकीय कुटुंबाकडून आपल्या कुटुंबातील महिलांना उमेदवारी द्यावी, असा आग्रह होत आहे. यवत व गोपाळवाडी गटासाठी अनेक नावे चर्चेत आहेत. जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद सर्वसाधारण असल्याने दौंडमधील इच्छुकांनी निवडणुकीत उतरण्याची तयारी दर्शवली आहे.
पंचायत समितीसाठी खामगाव, राहू व यवत गणातून सभापती निवडला जाणार आहे. सभापतिपद इतर मागास प्रवर्गासाठी राखीव असल्याने या तीन गणातून इच्छुक उमेदवार आपापली नावे पुढे करत आहेत. नुकत्याच झालेल्या दौंड नगरपरिषद निवडणुकीमध्ये नगराध्यक्षपद राष्ट्रवादीने मिळवले असले तरी नगरसेवकांमध्ये भाजपने दोन तृतीयांश बहुमत मिळवले आहे. त्यामुळे दोन्ही पक्षांचा आत्मविश्वास दुणावला आहे.
निवडणुकीतील पक्षीय बलाबल (सन २०१७)
जिल्हा परिषद- राष्ट्रवादी काँग्रेस- ५, भाजप- १.
पंचायत समिती- राष्ट्रवादी काँग्रेस-११, भाजप- १.
जिल्हा परिषद गटांचे आरक्षण- सर्वसाधारण- राहू, खडकी, बोरीपार्धी. सर्वसाधारण महिला- पाटस, वरवंड.
नागरिकांचा मागास प्रवर्ग- यवत. अनुसूचित जाती- गोपाळवाडी.
पंचायत समिती गणांचे आरक्षण- सर्वसाधारण- वरवंड, केडगाव, कानगाव, कुरकुंभ, पाटस. सर्वसाधारण स्री, पारगाव, देऊळगाव राजे, बोरी पारधी, बोरीभडक. नागरिकांचा मागास प्रवर्ग- खामगाव. नागरिकांचा मागास प्रवर्ग स्री- यवत, राहू. अनुसूचित जाती- खडकी. अनुसूचित जाती स्री- गोपाळवाडी.
