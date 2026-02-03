पॉलिटिकल इव्हेंट मॅनेजमेंट प्रचाराचा ट्रेंड
प्रकाश शेलारः सकाळ वृत्तसेवा
खुटबाव, ता. ३ : पूर्वीच्या काळामध्ये निवडणूक लागली की, स्वखर्चाने आपापल्या भाकरी बांधत किंवा भेळपार्टी करत दिवसभर कार्यकर्ते निवडणुकीचा प्रचार करायचे. काळ बदलला तसा निवडणूक प्रचाराचा शिरस्ता बदलला आहे. सोशल मीडियाच्या युगामध्ये सर्व काही पैशावर विकत मिळणारे, बेगडी मोठेपणा देणारे पॉलिटिकल इव्हेंट मॅनेजमेंट सध्याच्या निवडणूक प्रचाराचा ट्रेंड बनले आहे. यामध्ये निवडणुकीत पॉलिटिकल इव्हेंट मॅनेजमेंटच्या निमित्ताने ग्रामीण भागातील हजारो युवती व युवकांना रोजगार मिळाला आहे.
धकाधकीच्या व धावपळीच्या जीवनामध्ये अनेकदा उमेदवारांसोबत फिरण्यासाठी कार्यकर्त्यांची उणीव असते. अशावेळी उमेदवारांना प्रचार करण्यासाठी इव्हेंट मॅनेजमेंटचा आधार घ्यावा लागत आहे. यामध्ये उमेदवारांना प्रचार करण्यासाठी एकाच वेळी शेकडो लोकांना उमेदवाराचा प्रत्यक्ष रेकॉर्डिंग आवाज ऐकणारा फोन कॉल, बल्क संदेश, आउटडोअर पब्लिसिटी, प्रचार साहित्य, होर्डिंग्ज लावणे, प्रचारास येणाऱ्या नेत्यांची बडदास्त ठेवणे या गोष्टींचा समावेश होतो. नुकत्याच झालेल्या महानगरपालिका निवडणूक व चालू असणाऱ्या जिल्हा परिषद निवडणुकांमध्ये अनेक उमेदवारांसोबत फिरत असणारे कार्यकर्ते हे रोजंदारीवर असल्याचे धक्कादायक चित्र पाहावयास मिळाले. अनेक ठिकाणी उमेदवारांच्याकडेने फिरत असलेले कार्यकर्ते हे मतदारसंघाबाहेरील असल्याने स्थानिक मतदार ओळखण्यामध्ये त्यांची पंचायत झाल्याचे चित्र होते. सध्या प्रचार करण्यासाठी ५०० ते १००० रुपये रोजंदारीवर अनेक महिला व युवक दारोदारी फिरत मतांचा जोगवा मागत आहेत. तसेच त्यांना जेवण्यासाठी हॉटेल बुक केली जात आहेत. उमेदवार आपल्या सोबत फिरणाऱ्या मंडळींना घेऊन मतदारांशी संवाद साधताना वेगवेगळ्या रिल्स सोशल मीडियावर व्हायरल केल्या जात आहेत. या सर्व धावपळीमध्ये मतदान झाल्यानंतर येणाऱ्या मतांची आकडेवारी मात्र उमेदवारांना निश्चितच आत्मपरीक्षण करणारी ठरेल एवढे मात्र नक्की!
पूर्वी निवडणुका कमी खर्चात, साधेपणाने आणि जनतेच्या थेट सहभागातून पार पडायच्या. कार्यकर्त्यांचा उत्साह, विचारांचा प्रचार आणि उमेदवार- मतदार यांचा प्रत्यक्ष संवाद हेच निवडणुकीचे मुख्य आधार होते. आज मात्र निवडणूक म्हणजे प्रचंड खर्च, जाहिरातबाजी आणि आर्थिक उलाढाल असे समीकरण आहे. सध्याचे पॉलिटिकल इव्हेंट मॅनेजमेंट पाहिल्यानंतर पूर्वीचा प्रचार किती प्रामाणिक होता हे समजते.
- माऊली शेळके, कानगाव
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.