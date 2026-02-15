जिरेगाव येथे मातृ-पितृ पूजन
कुरकुंभ, ता. १५ : जिरेगाव (ता. दौंड) येथील द सायन्शिआ स्कूलमध्ये ‘मातृ-पितृ पूजन’ कार्यक्रम उत्साहात पार पडला.
यावेळी बोलताना विद्यालयाचे सचिव अमोल मोरे म्हणाले, ‘‘आई- वडिलांचे स्थान परमेश्वरापेक्षाही श्रेष्ठ असून, त्यांच्या कष्टांची जाणीव प्रत्येक विद्यार्थ्याने ठेवली पाहिजे. मुलांचे भवितव्य उज्ज्वल व्हावे, यासाठी आई- वडील प्रतिकूल परिस्थितीतही अहोरात्र परिश्रम करतात. आर्थिक अडचणी असल्या तरी मुलांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी ते कोणतीही तडजोड करत नाहीत. त्यांच्या त्यागाची जाणीव ठेवून विद्यार्थ्यांनी शिक्षणात प्रगती साधावी.’’ या कार्यक्रमास विद्यालयाचे अध्यक्ष नवनाथ सातपुते, क्रांती भागवत, पत्रकार सुरेश बागल, संतोषी साळुंखे, अश्विनी गिरमे, रूपाली शेजाळ, आरती कटके, योगेश्वरी यादव, पूजा तिडके, रामराजे तिडके, रूपाली सोनवणे, अभिलाषा कुंभार, विकास घोडे, संजय दोडके, कल्याण पवार आदींसह पालक, विद्यार्थी व शिक्षक उपस्थित होते.