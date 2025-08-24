आरक्षणासाठी मराठा बांधवांचा इंदापुरात एल्गार
लोणी देवकर, ता. २४ : मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण द्यावे ही मागणी २९ ऑगस्टपूर्वी मान्य केली नाही तर मुंबईत आंदोलन केले जाणार आहे. त्यासाठी मनोज जरांगे यांनी पुन्हा एकदा चलो मुंबईचा नारा दिला आहे. त्या अनुषंगाने मराठा समाज बांधवांच्या वतीने इंदापूर तालुक्यात गावोगावी भेटी घेत सकल मराठा समाजाला मुंबई मोर्चाचे निमंत्रण देऊन उपस्थित राहण्याबद्दल विनंती करण्यात येत आहे. गाव भेट घेत गावातील मराठा बांधवांना मोर्चा बद्दलची माहिती, आंदोलनाच्या रूपरेषेवर यावर सविस्तर माहिती देण्याचे काम या बांधवांकडून करण्यात येत आहे. तसेच इंदापूर तालुक्यातून ५०० वाहनांचे नियोजन पूर्ण झाले आहे.
इंदापूर तालुक्यातील पळसदेव, कळाशी ,गंगावळन,आगोती नं.१,२,३, कालठण नं . १ व लोणी देवकर या गावात चावडी बैठकीच्या स्वरूपात २९ ऑगस्ट मुंबई होणाऱ्या मराठा आरक्षण मोर्चासाठी रोहित पाटील, प्रवीण पवार, महादेव सोमवंशी, आश्रम फरतडे, नवनाथ पुंड, सुरज गोडसे यांनी मराठा समाज बांधवांना मार्गदर्शन केले. पुढील ४ दिवसांत अधिकाधिक मराठा बांधव आंदोलनात सहभागी होतील, असा विश्वास प्रवीण पवार यांनी व्यक्त केला. २८ ऑगस्ट सकाळी १० वाजता इंदापूर या ठिकाणी शंभर फुटी रस्त्यावरून तालुक्यातील सर्व मराठा समाज एकवटणार असून तिथूनच मनोज जरांगे यांच्या तळेगाव मुक्कामी सहभागी होत मुंबईला रवाना होणार असल्याची माहिती रोहित पाटील यांनी दिली.
