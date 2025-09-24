समदडीया यांचे कार्य स्मरणात राहील
मंचर, ता.२४ : “मंचर शहरात ३४ वर्षांपूर्वी सहकाराच्या माध्यमातून सामान्य कुटुंबांना व व्यावसायिकांना आर्थिक आधार देण्यासाठी श्री साईनाथ नागरी सहकारी पतसंस्थेची स्थापना (स्व) गिरीश समदडीया यांनी केली. पतसंस्थेच्या माध्यमातून दोन हजार १३२ सभासदांचा विश्वास संपादन केला. कोरोनाच्या महाभयंकर संकटात सभासद व त्यांच्या नातेवाइकांना वैद्यकीय सेवा मिळवून देण्यासाठी त्यांनी अहोरात्र काम केले. आज ते हयात नाहीत. हे शल्य कायम आहे. त्यांचे कार्य व आठवणी मात्र कायम स्मरणात राहतील.” असे श्री साईनाथ नागरी सहकारी पतसंस्थेचे उपाध्यक्ष संजय चव्हाण यांनी सांगितले.
अवसरी फाटा (ता.आंबेगाव) येथील संगम कार्यालयात बुधवारी (ता.२४) गिरीश समदडीया यांच्या प्रथम स्मृतिदिनानिमित्त त्यांच्या प्रतिमेचे पूजन साईनाथ पतसंस्थेच्या अध्यक्षा जया समदडीया, चिरंजीव तन्मय, लाला अर्बन बँकेचे अध्यक्ष युवराज बाणखेले, मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप शर्मा व मंचर शाखेचे शाखाधिकारी प्रफुल्ल शहा यांच्या हस्ते झाले.
संचालक वसंतराव बाणखेले यांनी गिरीश यांच्या जुन्या आठवणींना उजाळा देत असताना अनेक प्रसंग सांगितल्यानंतर उपस्थितांची मने हेलावली. ते म्हणाले की, गिरीश समदडीया यांनी स्थापन केलेल्या साईनाथ पतसंस्थेचे कामकाज गतिमान व पारदर्शक करण्यासाठी संचालक मंडळ वचनबद्ध आहे.
यावेळी संचालक नरेंद्र धुमाळ, यावर अली मीर, मंगेश पवळे, नंदकुमार पडवळ, नीलम पोखरकर, श्वेता काळे, तय्यब जमादार, राजेंद्र थोरात, अॅड. अनिल पोखरकर, राजू इनामदार, जे.के. थोरात, प्रिया बाणखेले, नारायण निघोट, दत्ता माशेरे, शाखाधिकारी माधुरी गांजाळे, बाळासाहेब गुंजाळ व सागर मुळे उपस्थित होते. अमित कातळे यांनी सूत्रसंचालन केले.
