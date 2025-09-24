पिंपळगावात बिबट्याच्या हल्ल्यात तरुण जखमी
मंचर, ता.२४ : मंचर ते निरगुडसर रस्त्यावर पिंपळगावतर्फे महाळुंगे (ता.आंबेगाव) ग्रामपंचायतींच्या कार्यक्षेत्रात पिराचा मळा येथे बिबट्याने केलेल्या हल्ल्यात दुचाकीस्वार प्रीतेश चंद्रकांत वळसे पाटील (वय २६, रा.निरगुडसर) हा तरुण गंभीर जखमी झाला. हल्लानंतर बिबट्याने त्यांचा पाठलाग करण्याचा प्रयत्न केला. मोटारसायकलची गती वाढवून होर्न वाजविल्यामुळे बिबट्या रस्त्यालगत असलेल्या शिवारात निघून गेला.
ही घटना मंगळवारी (ता.२३) रात्री आठच्या सुमारास घडली. प्रीतेश मोटारसायकल चालवत होते. त्यांच्या मागे महेश खांडेकर (रा.घोडेगाव) बसले होते. निरगुडसर गावाकडे जात असताना रस्त्याच्या कडेला दबा धरून बसलेल्या बिबट्याने अचानक त्यांच्यावर झेप घेऊन हल्ला केला. प्रितेशच्या डाव्या पायाला मोठ्या स्वरूपाच्या जखमा झाल्या आहेत. अनाहूतपणे घडलेल्या प्रसंगामुळे प्रीतेश व महेश घाबरलेले होते. घटनेची माहिती समजल्यानंतर मंचर वनपरिक्षत्र अधिकारी विकास भोसले यांनी वनपाल सोनल भालेराव यांना सूचना देवून प्रीतेश यांना उपचारासाठी मंचर उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल केले. त्यांच्यावर प्राथमिक उपचार करण्यात आले आहेत. त्यांच्या प्रकृतीत सुधारणा झाली आहे.
वनरक्षक पूजा पवार, संपत तांदळे व अन्य कर्मचाऱ्यांनी घटनास्थळी भेट देऊन बिबट्याचा मागोवा घेण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे.
दरम्यान, याभागात वनखात्यामार्फत जनजागृती केली आहे. नागरिकांनी ही काळजी घ्यावी, असे आवाहन भोसले यांनी केले आहे.
पिंपळगाव परिसरात तीन ते चार बिबट्यांचा वावर आहे. बिबट्यांमुळे दहशतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. शेतीच्या कामावरही परिणाम होत आहे. यादररोज रात्री वनखात्याने गस्त सुरू करावी. बिबटे जेरबंद होण्यासाठी पिंजरे लावावेत, अशी मागणी वारंवार करूनही दुर्लक्ष केले जात आहे.
- दीपक पोखरकर, सरपंच, पिंपळगाव तर्फे महाळुंगे.
