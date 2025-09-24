मोटारीच्या धडकेत तरुणी जंभीर जखमी
मंचर, ता.२४ : येथील अण्णासाहेब आवटे महाविद्यालयाकडे परीक्षेसाठी पायी जात असलेल्या तरुणीला भरधाव मोटारीची धडक दिली. या अपघातात ऋतुजा चंद्रकांत पारधी (वय १९, रा. पिंपळगाव-खडकी) गंभीर जखमी झाली आहे. तिच्यावर मंचर येथील खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.
मंगळवारी (ता.२३) मंचर शहरातील पिंपळगाव फाटा परिसरातील स्वामी समर्थ मंदिराजवळ हा अपघात झाला. सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात या घटनेचे दृश्य कैद झाले आहे. रसायनशास्त्राच्या प्रात्यक्षिक परीक्षेसाठी जात असताना ऋतुजाला समोरून आलेल्या चारचाकी वाहनाने धडक दिली. धडकेमुळे ती सात ते आठ फूट उंच हवेत उडून रस्त्यावर कोसळली.
कार चालक शरदराव शिंदे यांनीच ऋतुजाला तात्काळ खासगी रुग्णालयात दाखल केले. मात्र बुधवार (ता.२४) रात्रीपर्यंत अपघाताची फिर्याद कोणाकडूनही मंचर पोलिस ठाण्यात दाखल करण्यात आली नसल्याची माहिती मंचर पोलिसांनी दिली.
नशीब बलवत्तर म्हणून मुलगी ऋतुजा भीषण अपघातातून वाचली आहे. मी खासगी रुग्णालयात सफाईचे काम करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करते. अजून सहा महिन्यापेक्षा अधिक काळ घरी थांबून ऋतुजाची देखभाल करावी लागेल. वैद्यकीय उपचार व संगोपनाचा खर्च मोटारीच्या मालकाने दिला तर मंचर पोलिसांकडे तक्रार करणार नाही, असे ऋतुजाची आई आरती पारधी यांनी सांगितले.
भरधाव वाहनांची सतत वर्दळ असते. विद्यार्थ्यांना जीव मुठीत धरूनच प्रवास करावा लागतो. राष्ट्रीय महामार्ग विभागाने त्वरित उपाययोजना कराव्यात अन्यथा नागरीकांना आदोलन करावे लागेल, असे मराठा क्रांती मोर्चाचे वसंतराव विष्णू बाणखेले यांनी सांगितले.
