विकासाचे पर्व घडविणारे नेतृत्व

आंबेगाव- शिरूर विधानसभा मतदारसंघाचे नेतृत्व राज्याचे माजी सहकारमंत्री तथा आमदार दिलीप वळसे पाटील गेली ३५ वर्षे समर्थपणे करत आहेत. त्यांच्या नेतृत्वापूर्वीचा आंबेगाव तालुका अतिशय बिकट परिस्थितीत होता. दिवाळीनंतर घोड आणि मीना नदी कोरड्या पडत असत. पिण्याच्या पाण्यासाठी महिलांना वणवण भटकावे लागे. टँकरची वाट पाहणे, हेच दैनंदिन वास्तव होते. ऊस यात्रांमध्येच पाहायला मिळत असे. मंचरहून घोडेगावकडे जाणारा रस्ता एकमेव डांबरी होता. आरोग्याच्या सुविधाही अत्यंत अपुऱ्या होत्या. मतदारसंघात गाव तिथे डांबरी रस्ता, शेतीला शाश्वत पाणी, उद्योग- व्यवसायाच्या माध्यमातून तरुणांच्या हाताला काम, कौलारू घरांच्या जागेवर थेट बंगले व टोलेजंग इमारती उभ्या आहेत. विविध उद्योगांच्या माध्यमातून तरुणांच्या हाताला काम मिळाले. खऱ्या अर्थाने विकासाचे पर्व सुरु झाले. एकेकाळी दुष्काळी तालुका अशी ओळख असलेला आंबेगाव-शिरूर मतदारसंघ दूध क्रांती व भरघोस शेती उत्पादनामुळे प्रगत असा नावलौकिक निर्माण करण्यात दिलीप वळसे पाटील यांचे योगदान सर्वश्रुत आहे.
- डी. के. वळसे पाटील
दिलीप वळसे पाटील यांचा जन्म ३० ऑक्टोबर १९५६ रोजी निरगुडसर (ता. आंबेगाव) येथे झाला. वडील माजी आमदार सहकार महर्षी (स्व.) दत्तात्रेय गोविंदराव वळसे पाटील यांचे सामाजिक व राजकारणाचे बाळकडू त्यांना लहानपणापासूनच मिळाले होते. राज्याच्या कानाकोपऱ्यातील अनेक दिग्गज नेत्यांबरोबर दिलीप वळसे पाटील यांचा संपर्क अत्यंत जवळून आला. सन १९९०मध्ये आंबेगाव तालुक्यात युवा नेतृत्व म्हणून दिलीप वळसे पाटील यांचा उदय झाला. अनेक युवक व ज्येष्ठ नेत्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आंबेगाव विधानसभा मतदारसंघातून त्यांना उमेदवारी मिळाली. तालुक्यात युवा नेतृत्व म्हणून राजकारणाची त्यांनी सुरुवात केली. युवकांच्या मेळाव्यातील त्यांची हजेरी लक्षवेधक ठरत होती. ‘मला विधानसभेत पाठवा. आंबेगावचा चेहरामोहरा बदलून टाकील’ असे दिलीप वळसे पाटील यांनी जाहीर सभांमधून सांगितले. दिलीप वळसे पाटील यांच्याकडे युवक वर्ग, तर ज्येष्ठ अनुभवी नेत्यांची फळी वडील दत्तात्रेय वळसे पाटील यांच्याकडे होती. त्यामुळे युवक व ज्येष्ठ हा संगम अधिक भक्कम झाला. या कार्यकर्त्यांशी दांडगा संपर्क व विकास कामांची दिलेली आश्वासने, या रणनीतीचा फायदा पहिल्या निवडणुकीत झाला.
मतदारसंघाचा अविस्मरणीय कायापालट
आंबेगाव तालुक्यामध्ये रस्ते, वीज, पिण्याचे पाणी, आरोग्य, शिक्षण आदी सुविधांची वानवा होती. सुरुवातील आंबेगाव मतदारसंघ (जुन्नर तालुक्यातील १४ गावे) व त्यानंतर आंबेगाव- शिरूर विधानसभा मतदारसंघातील विविध प्रश्न टप्याटप्प्याने मार्गी लावले. शाश्वत पाण्यामुळे शिवार हिरवागार झाला. दिलीप वळसे पाटील यांनी मतदारसंघाचा केलेला कायापालट अविस्मरणीय आहे. या मतदारसंघाचा त्यांनी प्रगत मतदारसंघ म्हणून राज्यात नावलौकिक निर्माण केला आहे. याचा सार्थ अभिमान मतदारसंघातील सर्व जनतेला आहे.
जनता दरबारात सामान्यांना न्याय
दर आठवड्याला मंचर व भीमाशंकर सहकारी साखर कारखान्यावर (दत्तात्रेयनगर- पारगावतर्फे अवसरी बुद्रुक) जनता दरबारात सामान्य जनतेचे प्रश्न मार्गी लावण्याचे काम दिलीप वळसे पाटील करतात. मतदारसंघात दांडगा जनसंपर्क व प्रशासनातही दबदबा असल्यामुळेच सलग आठव्यांदा ते विधानसभेला निवडून आले आहेत. हा या मतदारसंघातील विक्रमच आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजितदादा पवार यांचीही वळसे पाटील यांना चांगली साथ लाभली. राज्य सरकारमध्ये सोपविलेली जबाबदारी समर्थपणे पार पाडण्याचे काम वळसे पाटील यांनी कार्यक्षमतेने केले आहे. सर्व समाजातील घटकांना बरोबर घेऊन काम करण्याचा त्यांचा स्वभाव, स्वच्छ प्रतिमा, पारदर्शक कामकाज यामुळेच ते जनमानसात लोकप्रिय आहेत.
कर्तृत्वाचा उमटवला ठसा
उच्च व तंत्र शिक्षण, वैद्यकीय शिक्षण, ऊर्जा, अर्थ, विधानसभा अध्यक्ष, कामगार कल्याण व उत्पादन शुल्क, गृह, सहकारमंत्री अशा
महत्त्वाच्या मंत्रिपदाच्या जबाबदाऱ्या समर्थपणे पार पाडण्याचे काम
त्यांनी केले. वक्तशीरपणा, कायद्याची सखोल जाण असणारे ते प्रशासक आहेत. ज्या खात्यात काम केले तिथे त्यांनी त्यांच्या कर्तृत्वाचा ठसा उमटवला आहे. विधानसभा अध्यक्ष, ऊर्जा, गृह व सहकारमंत्री म्हणून त्यांनी नेत्रदीपक कामगिरी पार पडली. मिळालेल्या मंत्रिपदाच्या माध्यमातून त्यांनी मतदारसंघात विकास कामांचा डोंगर उभा केला आहे. त्यामुळेच त्यांना जनतेने ‘भाग्यविधाते’ ही पदवी बहाल केली आहे.
सर्वांना समानतेची वागणूक
तब्बल ३५ वर्षांची दिलीप वळसे पाटीलसाहेबांची राजकीय कारकीर्द जवळून पाहण्याचे भाग्य मला लाभले. त्यांना कधीही बडेजाव आवडत नाही. एखाद्या कार्यकर्त्याने दुसऱ्या कार्यकर्त्याविषयी तक्रार स्वरूपाची माहिती दिल्यास साहेब लगेच प्रतिक्रिया देत नाहीत. शांतपणे म्हणणे ऐकून घेतात. खातरजमा केल्यानंतर जर तक्रारीत तथ्य असेल तर संबंधितांना समज नक्की देतात. त्यामुळे साहेबांकडे तक्रार घेऊन जाताना अनेकदा विचार करूनच कार्यकर्ते जातात. काम घेऊन येणाऱ्या कोणत्याही पक्षाच्या कार्यकर्त्याला व सामान्य माणसालाही समान वागणूक देण्याचे वळसे पाटील यांचे काम सर्वश्रुत आहे.
संस्थांना पाठबळ
शरद बँक, बाजार समिती, खरेदी विक्री संघ, भीमाशंकर साखर कारखाना, शेतमाल प्रक्रिया, अनुसया महिला उन्नती केंद्र, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास केंद्र व अनेक सहकारी पतसंस्थांना मार्गदर्शन करण्याबरोबरच प्रेरणा व प्रोत्साहन देण्याचे काम साहेब करतात. भीमाशंकर कारखान्याची कीर्ती देश पातळीवर नेण्याचे काम त्यांनी केले आहे. शरद बँकेच्या माध्यमातून हजारो युवक व कुटुंबांना उद्योग व्यवसाय उभारणीसाठी तत्काळ कर्ज दिले जाते. पूर्वी अतिरिक्त दूध झाल्याने व खाडा पद्धत असल्याने दूध उत्पादक शेतकरी त्रस्त झाले होते. दूध रस्त्यावर ओतले जात होते. या अत्यंत गंभीर प्रश्नातून मार्ग काढण्यासाठी दिलीप वळसे पाटील यांनी केलेले प्रयत्न सर्वश्रुत आहेत. त्यांनी दूध संकलन केंद्रांची संख्या वाढवून दुधावर प्रक्रिया प्रकल्प सुरु केले. त्यांनी दुग्ध व्यवसायाला चालना दिली.
रोजगाराच्या संधी
पराग मिल्क फूड्स, सहारा ॲग्रो प्रा.लि., अवसरी दूध शीतकरण केंद्र (कात्रज डेअरी), सिद्धार्थ ॲग्रो दूध प्रकल्प, आकाश, अक्षरा, अथर्व, सुयोग, पीरसाहेब व लहान मोठ्या १५० दूध प्रकल्पाच्या माध्यमातून रोजगार निर्मितीला प्रोत्साहन दिले. पराग मिल्क फुड्सची कीर्ती सातासमुद्रापार पोचली आहे. मंचर, घोडेगाव, अवसरी खुर्द, पारगावतर्फे अवसरी बुद्रुक, डिंभे, शिनोली, लोणी, पेठ, कळंब, निरगुडसर, रांजणी आदी बाजारपेठेतील व्यापार, लहान- मोठे उद्योग व्यवसाय वाढीला चालना मिळाली. युवक- युवतींना, तसेच वाहतूक व्यावसायिकांना हक्काचा रोजगार मिळाला आहे.
नागरिकांना आरोग्य सुविधा
मंचर उपजिल्हा रुग्णालय, घोडेगाव ग्रामीण रुग्णालय व प्राथमिक आरोग्य केंद्राद्वारे आंबेगाव- शिरूर तालुक्यातील नागरिकांना आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून दिल्या. मंचर उपजिल्हा रुग्णालयात २४ तास सिटीस्कॅन सुविधा मोफत सुरु आहे. त्याचा हजारो गरजू रुग्णांना फायदा झाला आहे. मंचर उपजिल्हा रुग्णालय विस्तारित १०० बेड विस्तारित इमारतीचे काम तांबडेमळा (अवसरी फाटा) येथे सुरु आहे. पुणे- मुंबईप्रमाणे येथील जनतेला अद्ययावत स्वरूपाच्या आरोग्य सुविधा मिळाव्यात, हा दिलीप वळसे पाटील यांचा ध्यास आहे. एमआरआय तपासणी सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा दिलीप वळसे पाटील यांचा मानस आहे. दररोज येथे विविध स्वरूपाच्या गरजेनुसार शस्त्रक्रिया केल्या जातात. विशेष म्हणजे दररोज ६००हून अधिक रुग्ण येथे उपचारासाठी येतात. अन्य उपजिल्हा रुग्णालयांपेक्षा राज्यात सर्वाधिक उपचारासाठी रुग्ण दाखल होणारे मंचर उपजिल्हा रुग्णालय प्रथम क्रमांकावर आहे. येथील कामकाजाचा आढावा वळसे पाटील दर महिन्याला घेतात. कोरोनाच्या महाभयंकर संकटात शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयात कोरोना प्रतिबंधक उपचार करणारे केंद्र वळसे पाटील यांनी सुरु केले. रुग्णांसाठी दररोज दोन वेळचे भोजन, चहा- नाष्टा आदी उत्तम सुविधा आपल्यामार्फत केली.
प्रशासनावर जबरदस्त पकड
मंत्रालयामध्ये प्रशासनावर जबरदस्त पकड असणारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार आदी नेत्यांप्रमाणेच दिलीप वळसे पाटील यांचे नाव आवर्जून घेतले जाते. प्रशासनातील अधिकारी वर्गाकडून कामे कशी मार्गी लाऊन घ्यावी. सर्वाधिक निधी मतदारसंघात कसा आणावा, याचा आदर्श म्हणजे दिलीप वळसे पाटील आहेत. त्यांच्याकडून याबाबत मार्गदर्शन अनेक लोक प्रतिनिधी आवर्जून घेतात. या मतदारसंघातील जनता भाग्यवान आहे. मतदारसंघ सुजलाम सुफलाम् होण्यासाठी त्यांचे सुरु असलेले प्रयत्न वाखाणण्यासारखे आहेत. अजूनही विविध कामांना गती देण्यासाठी त्यांची सुरु असलेली प्रयत्नांची पराकाष्ठा कौतुकास्पद आहे.
मोलाची साथ
दिलीप वळसे पाटील यांना त्यांचे मित्र व म्हाडाचे अध्यक्ष शिवाजीराव आढळराव पाटील, भीमाशंकर कारखान्याचे अध्यक्ष बाळासाहेब बेंडे, पुणे जिल्हा दूध संघाचे संचालक विष्णू हिंगे पाटील, आदिवासी समाजाचे नेते सुभाषराव मोरमारे यांची मिळालेली साथ कौतुकास्पद आहे. दिलीप वळसे पाटील यांच्या अथक प्रयत्नांना पत्नी किरणताई व कन्या पूर्वा, ज्येष्ठ बंधू प्रतापराव वळसे पाटील, मंदाताई, पुतणे विवेकराव, अॅड. प्रदीपराव यांची व कार्यकर्त्यांची मोलाची साथ मिळत आहे.
सहकार, शिक्षण, आरोग्य, उद्योग, ऊर्जा आणि प्रशासन अशा सर्व क्षेत्रांत विकासाचा दीप प्रज्वलित करणाऱ्या दिलीप वळसे पाटील साहेबांना ६९व्या वाढदिवसानिमित्त हार्दिक शुभेच्छा. त्यांना निरोगी, दीर्घायुष्य लाभो, अशी सर्व आंबेगाव- शिरूरवासियांची मनःपूर्वक प्रार्थना...
(शब्दांकन- डी. के. वळसे पाटील)
