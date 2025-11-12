कोण उमेदवारी अर्ज दाखल करणार?
मंचर, ता. १२ : मंचर नगरपंचायतीच्या पंचवार्षिक सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी बुधवारी (ता.१२)एकही उमेदवारी अर्ज दाखल झाला नाही. त्यामुळे कोण उमेदवारी अर्ज दाखल करणार याबाबत नागरिकांमध्ये मोठी उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
निवडणूक निर्णय अधिकारी अंजली कुलकर्णी ,साहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा मुख्याधिकारी गोविंद जाधव यांच्यासह निवडणूक विभागातील अधिकारी व कर्मचारी दिवसभर कार्यालयात उपस्थित होते. मात्र दिवसभरात कोणत्याही उमेदवाराने अर्ज दाखल केला नाही. दिवसभर शहरातील नागरिक व प्रसारमाध्यम प्रतिनिधी निवडणूक कार्यालयात चौकशी करत होते की, “कोणाचा अर्ज भरला का?” मात्र अखेरपर्यंत प्रतिसाद मिळाला नाही. मंचर नगरपंचायतीसाठी नगराध्यक्ष पदासह १७ नगरसेवक जागांसाठी निवडणूक जाहीर झाल्याने सर्व प्रमुख पक्षांत हालचाली सुरू झाल्या आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष, भारतीय जनता पक्ष, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना, शिवसेना पक्ष, शरदचंद्र पवार राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस पक्ष या सर्वांकडून उमेदवारांची चाचपणी सुरू असून, अर्ज दाखल करण्याच्या अंतिम टप्प्यात चित्र रंगतदार होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
