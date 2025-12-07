गावडेवाडीतील विद्यालयात रंगला विज्ञान मेळावा
मंचर, ता. ७ : आदर्शगाव गावडेवाडी (ता. आंबेगाव) येथील हिरकणी विद्यालयात आयोजित केलेल्या अपूर्व विज्ञान मेळाव्यात १४० हून अधिक विद्यार्थ्यांनी ५६ प्रकल्पांचे सादरीकरण केले. यावेळी विद्यार्थ्यांनी विविध विषयांवरील वैज्ञानिक रांगोळ्या रेखाटून विज्ञानाबद्दलची रुची प्रकट केली.
श्री दत्तगुरू शिक्षण प्रसारक मंडळाचे संचालक संतोष ज्ञानेश्वर गावडे, माजी सरपंच विजय गावडे, अशोक डोंगरे, शालेय व्यवस्थापन समितीचे उपाध्यक्ष जालिंदर गावडे, विनायक गावडे, शिवाजीराव गावडे, वामन झुर्वे यांनी विज्ञान प्रदर्शनाला भेट देऊन विद्यार्थ्यांच्या वैज्ञानिक कला गुणांचे कौतुक केले.
यावेळी मुख्याध्यापक विनोद बोंबले व प्राथमिक विभागाच्या मुख्याध्यापिका मंदा लोंढे यांनी उपस्थित मान्यवर व पालकांचे स्वागत केले.
इन्स्पायर ॲवॉर्ड स्पर्धेत राष्ट्रीय स्तरावर निवड झालेल्या अभिजित गावडे आणि मार्गदर्शक शिक्षक जनार्दन मेंगडे यांचा संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांच्या हस्ते सन्मान करण्यात आला. कार्यक्रमाची व्यवस्था माधुरी भुजबळ, संदेश गावडे, संतोष टेमकर यांनी पाहिली. निवृत्ती हुले यांनी प्रास्ताविक, तर ज्योती दहितुले यांनी सूत्रसंचालन केले.
