मंचरमध्ये दत्तजयंतीनिमित्त मोफत नेत्र तपासणी शिबिर
मंचर, ता. ७ : मंचर (ता. आंबेगाव) शहरात असलेल्या चांडोली खुर्द रस्त्यावर दिंडोरी प्रणीत श्री स्वामी समर्थ सेवा केंद्रात मैत्री हेल्थ केअर संस्थेतर्फे महाआरोग्य शिबिर झाले. यावेळी मोफत नेत्र तपासणी करण्यात आली. या शिबिरात मैत्री हेल्थ केअर संस्थेचे संस्थापक बाळासाहेब पोखरकर यांच्या हस्ते ४०० रुग्णांना चष्मे वाटप करण्यात आले.
श्री दत्तजयंती आणि श्री स्वामी समर्थ पुण्यतिथी कार्यक्रमाचे औचित्य साधून शिबिराचे आयोजन केले होते. पिंपळगाव, खडकी, चांडोली खुर्द, चांडोली बुद्रुक, कळंब, महाळुंगे पडवळ, थुगाव आदी गावातील सेवेकरी मोठ्या संख्येने आले होते, अशी माहिती स्वामी सेवा केंद्र प्रमुख शिवदास पडवळ व सचिन भालेराव यांनी दिली.
यावेळी बालसंस्कार प्रश्नोत्तर, कृषी, वास्तुशास्त्र, मूल्य संस्कार, युवा प्रबोधन, गडदुर्ग संवर्धन या बाबत मार्गदर्शन करण्यात आले. स्वामी चरित्र, दुर्गा सप्तशती, मल्हारी सप्तशती पठन कार्यक्रमात महिला सेवेकऱ्यांची उपस्थिती लक्षणीय होती. श्री दत्तजयंती नाम जप यज्ञ सप्ताहात २७५ सेवेकऱ्यांनी गुरुचरित्र पारायण सोहळ्यात भाग घेतला.
यावेळी कार्यक्रमाचे आयोजक बाळासाहेब पोखरकर यांचा सन्मान करण्यात आला. शुभांगी लोहोटे, सुनीता दैने, रेश्मा बेंडे, राणी शेटे, दत्तात्रेय मोढवे आदी सेवेकऱ्यांनी व्यवस्था पाहिली.
