आंबेगावात नेत्यांच्या विरोधात शिष्यांची परीक्षा
डी. के. वळसे पाटील : सकाळ वृत्तसेवा
मंचर, ता. १३ : आंबेगाव तालुक्यात जिल्हा परिषदेचे पाच व पंचायत समितीचे दहा गण आहेत. फेब्रुवारी २०१२ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत माजी गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने गटात पाचपैकी चार जागांवर व पंचायत समितीच्या गणात दहापैकी आठ जागांवर, तर माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेने जिल्हा परिषदेच्या एका जागेवर व पंचायत समितीच्या दोन जागांवर विजय मिळवला होता. पण, आता होणाऱ्या या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय उलथापालथ मोठ्या प्रमाणात झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर निवडणूक अटीतटीची होईल, असे चित्र आहे.
एकमेकांच्या विरोधात असलेले वळसे पाटील व आढळराव पाटील हे राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये आहेत. तर, या दोन्ही मान्यवरांचे अनुक्रमे समर्थक भीमाशंकर कारखान्याचे माजी अध्यक्ष देवदत्त निकम हे राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षात व जिल्हा परिषदेचे माजी गटनेते देविदास दरेकर हे शिवसेना पक्षात आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेनेचे विभाजन झाले आहे. सध्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष, शिवसेना व शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष हे पक्ष एकत्रितपणे जागा वाटप आघाडी करून लढण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यादृष्टीने गुप्तपणे काही बैठका झाल्याचेही विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले. भाजप व काँग्रेसची ताकद मात्र त्या तुलनेत येथे फारच कमी आहे.
जिल्हा परिषद गटांचे आरक्षण- शिनोली- अनु. जमाती महिला, घोडेगाव- सर्वसाधारण महिला, कळंब- सर्वसाधारण महिला, पारगावतर्फे अवसरी- सर्वसाधारण, अवसरी बुद्रुक- नागरिकांचा मागास प्रवर्ग.
जिल्हा परिषद गणांचे आरक्षण- बोरघर- अनु.जमाती, शिनोली- अनु. जमाती महिला, घोडेगाव- सर्वसाधारण, पेठ- सर्वसाधारण, कळंब- ना.म.प्र. महिला, चांडोली- सर्वसाधारण महिला, पारगाव- सर्वसाधारण महिला, जारकरवाडी- सर्वसाधारण महिला,
पिंपळगावतर्फे महाळुंगे- ना.मा.प्र., अवसरी बुद्रुक- सर्वसाधारण.
जिल्हा परिषद व पंचायत समिती पक्षीय बलाबल (२०१७)
जिल्हा परिषद- राष्ट्रवादी काँग्रेस- ४, शिवसेना- १
पंचायत समिती- राष्ट्रवादी काँग्रेस- ८, शिवसेना-२
