मंचरमधील दोन सराईत एक वर्ष जिल्ह्यातून हद्दपार
मंचर, ता. ६ : नागरिकांच्या सुरक्षिततेला धोका निर्माण करणाऱ्या दोन सराईत गुन्हेगारांविरोधात मंचर (ता. आंबगाव) पोलिसांनी कठोर कारवाई करत त्यांना एक वर्षासाठी पुणे जिल्ह्यातून हद्दपार केले. गोद्या उर्फ हर्षद दत्तात्रेय तांदळे (वय २५, रा. भीमाशंकर सोसायटी, मार्केटयार्ड मागे, मंचर) व विकास झुंबर जारकड (वय ४६, रा. अवसरी बुद्रुक, जारकडमळा, ता. आंबेगाव), अशी हद्दपार केलेल्या दोघांची नावे आहेत.
दोन्ही आरोपींवर खुनाचा प्रयत्न, गर्दी मारामारी, चोरी यांसह गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल आहेत. यापूर्वी अनेक वेळा अटक होऊनही जामिनावर सुटल्यानंतर त्यांच्या वर्तनात कोणताही बदल दिसून आला नव्हता. उलट त्यांच्या सातत्यपूर्ण गुन्हेगारी कृत्यांमुळे परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. या पार्श्वभूमीवर मंचर पोलिस ठाण्याकडून हद्दपारीचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता.
मंचर पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक श्रीकांत कंकाळ यांनी पोलीस अधीक्षक संदीप गिल्ल, अपर पोलीस अधीक्षक रमेश चोपडे यांच्या माध्यमातून हा प्रस्ताव सुनावणीसाठी जुन्नर- आंबेगाव उपविभागीय अधिकारी गोविंद शिंदे यांच्याकडे पाठविला. सुनावणीनंतर खेड विभागाचे उपविभागीय पोलिस अधिकारी अमोल मांडवे यांनी २२ जानेवारी २०२६ रोजी आदेश काढून दोघांना २८ जानेवारी २०२६ ते २७ जानेवारी २०२७ या कालावधीसाठी पुणे जिल्ह्यातून हद्दपार केले. आदेशाची प्रत बजावल्यानंतर दोघांनाही अहिल्यानगर जिल्ह्यात मंचर पोलिसानी सोडले आहे. ही कारवाई सहायक पोलीस निरीक्षक सुनील बडगुजर, पोलीस उपनिरीक्षक सुनील धवणे, यशवंत यादव व पोलीस पथकाने केली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.