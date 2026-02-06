दुबार मतदानावर कडक नजर
मंचर, ता. ६ : आंबेगाव तालुक्यातील पाच जिल्हा परिषद गट व दहा पंचायत समिती गणांसाठी शनिवारी (ता.७) रोजी होणारे मतदान शांततेत व्हावे. त्यासाठी प्रशासनाने सर्व तयारी पूर्ण केली आहे. दुबार मतदान रोखण्यासाठी प्रशासनाची भूमिका अत्यंत कडक राहणार आहे. मतदारांनी चुकीच्या पद्धतीने मतदान करण्याचा प्रयत्न केल्यास कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल,” असा इशारा निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा प्रांताधिकारी गोविंद शिंदे यांनी दिला आहे.
अवसरी खुर्द (ता. आंबेगाव) येथील शासकीय तंत्रनिकेतन महाविद्यालयात शुक्रवारी (ता. ६) शिंदे म्हणाल, ‘‘निवडणूक पारदर्शक, शांततेत आणि निर्भय वातावरणात पार पडावी. यासाठी प्रशासनाने विविध स्तरांवर काटेकोर नियोजन केले आहे. राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते, पोलीस कर्मचारी तसेच मतदान कर्मचाऱ्यांना निवडणूक प्रक्रियेबाबत सविस्तर सूचना देण्यात आल्या आहेत. मतदान केंद्रांवर कोणताही गैरप्रकार खपवून घेतला जाणार नाही, मतदान प्रक्रियेत अडथळा आणण्याचा किंवा चुकीच्या पद्धतीने मतदान करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांविरुद्ध तात्काळ पोलिस कारवाई केली जाईल, संवेदनशील मतदान केंद्रांवर विशेष पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला असून पोलिस पथके, फिरती पथके व निवडणूक निरीक्षक सतत परिस्थितीवर लक्ष ठेवून असतील.”
निवडणूक निर्णय अधिकारी गोविंद शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सर्व यंत्रणा सज्ज ठेवण्यात आली आहे. मतदान केंद्राध्यक्ष व कर्मचाऱ्यांना नियमांनुसार मतदान प्रक्रिया पार पाडण्याच्या सूचना देण्यात आल्याची माहिती तहसीलदार डॉ. सचिन वाघ यांनी दिली. मतदारांनी निर्भयपणे मतदानाचा हक्क बजावावा व प्रशासनाला सहकार्य करावे.”
“दुबार मतदान रोखण्यासाठी ओळखपत्रांची काटेकोर तपासणी, मतदान याद्यांवरील नोंदींची सखोल पडताळणी व मतदान केंद्रांवर कडक नियंत्रण ठेवण्यात आले आहे. नियम मोडण्याचा प्रयत्न कोणीही करू नये. नियमबाह्य काम करणाऱ्यांवर तात्काळ कारवाई केली जाईल.”
-गोविंद शिंदे, निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा प्रांताधिकारी, मंचर.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.