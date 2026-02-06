आंबेगावात मतदानापूर्वी बिर्याणीचा दरवळला

मंचर, ता. ६ : आंबेगाव तालुक्यात जिल्हा परिषदेच्या पाच गट व पंचायत समिती दहा गणांसाठी शनिवारी (ता. ७) मतदान होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर तालुक्यातील राजकीय वातावरणाबरोबरच बिर्याणीचा सुगंधही चांगलाच दरवळला आहे.
मंचर, कळंब, घोडेगाव, डिंभे, पेठ, रांजणी व पारगाव परिसरातून मोठ्या प्रमाणात चिकन बिर्याणी खरेदी करण्यात आली असून, जवळपास सर्वच पक्षांच्या कार्यकर्त्यांनी आपापल्या वाड्यांवर बिर्याणी मेजवानीचे आयोजन केल्याचे चित्र दिसून आले. बिर्याणी प्रति किलोचा बाजार भाव ५५० रुपये होता. मंचर येथील एका बिर्याणी हाऊसमध्ये विशेष तयारी केली होती. येथे तब्बल ४५ मोठ्या टोपांमध्ये बिर्याणी शिजवण्यात आली. हे काम पूर्ण करण्यासाठी आचारी व कर्मचारी, असे एकूण २५ जण दिवसभर कार्यरत होते. जवळपास तालुक्यातील सर्वच बिर्याणी केंद्रावर दुपारपासूनच उमेदवारांचे समर्थक, कार्यकर्ते आणि वाहनचालकांची मोठी गर्दी पाहायला मिळाली.
तालुक्यातील विविध हॉटेल व ढाब्यांमधून सुमारे तीन हजार किलो चिकन बिर्याणी गावोगावी रवाना करण्यात आली. अनेक उमेदवारांनी आपापल्या प्रभावक्षेत्रातील वाड्यांवर मतदारांसाठी बिर्याणी वाटपाचे नियोजन केले होते. विशेष म्हणजे, काही वाड्यांवरील नागरिकांनी परस्परविरोधी दोन्ही उमेदवारांकडील बिर्याणीचा आस्वाद घेतल्याचेही समजते.
