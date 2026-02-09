अवसरी खुर्दच्या सरपंचपदी प्रसाद कराळे
मंचर, ता. ९ : आंबेगाव तालुक्यातील लोकसंख्येच्या दृष्टीने दुसऱ्या क्रमांकाच्या असलेल्या अवसरी खुर्द ग्रामपंचायतच्या सरपंचपदी प्रसाद कराळे यांची बिनविरोध निवड झाली आहे. यापूर्वी त्यांच्या पत्नी सुनीता काळे यांनी सरपंचपद भूषविलेले आहे. पती-पत्नी सरपंच होण्याचा बहुमान यांना मिळाला आहे.
वैभव वायाळ यांनी सरपंचपदाचा राजीनामा दिला. त्यामुळे रिक्त झालेल्या जागेवर निवडणूक घेण्यात आली. ग्रामपंचायत सदस्य अनिल शिंदे हे सूचक आहेत. सरपंच पदासाठी एकमेव प्रसाद कराळे यांचा अर्ज आल्याने त्यांची बिनविरोध निवड झाल्याचे निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा मंडलाधिकारी अर्चना खरे व कामगार तलाठी भाऊसाहेब केदारी यांनी जाहीर केले. पाच वर्षांपूर्वी सुनीता कराळे यांनी सरपंचपद भूषविले होते. विशेष म्हणजे हे दोघेही पती-पत्नी पराग मिल्क फूड्स उद्योग समूहामध्ये मोठ्या पदावर कार्यरत आहेत. अवसरी खुर्द गाव स्वच्छ व सुंदर गाव होण्यासाठी नियमितपणे कचरा उचलणे, गावातील स्वच्छतेकडे अधिक लक्ष देणे, पिण्याच्या पाण्याची नियमित व्यवस्था होण्यासाठी पुढाकार घेणार असल्याची माहिती नवनिर्वाचित सरपंच प्रसाद कराळे यांनी दिली. त्यांचा उपसरपंच प्रवीण भोर, ग्रामविकास अधिकारी समर्थ शिदोरे, ग्रामपंचायत सदस्य व मान्यवरांनी सन्मान केला.
