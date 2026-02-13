आंबेगावात ज्येष्ठाला की, नव्या चेहऱ्याला संधी?
मंचर, ता. १३ : आंबेगाव तालुका पंचायत समितीच्या नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत १० पैकी ८ जागांवर विजय मिळवत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने
स्पष्ट बहुमत मिळविले आहे. तर, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाला २ जागांवर यश मिळाले, तर इतर पक्षांना खाते उघडता आले नाही. सभापतिपद सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी राखीव असल्याने महिला-पुरुष दोघांनाही संधी आहे. त्यामुळे सभापतिपदाची माळ कोणाच्या गळ्यात पडणार, याकडे तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.
नव्या चेहऱ्याला संधी देण्याचा विचार झाल्यास ज्योती प्रवीण पारधी, अंकिता अनिल वाळूंज, नीलेश टेमकर व संजय पवळे यांची नावे चर्चेत आहेत. शिक्षण, वकृत्व व समयसूचकता हे गुण लक्षात घेऊन या नावांचा विचार होऊ शकतो. अनुभवी नेतृत्वाला प्राधान्य दिल्यास माजी सभापती उषा रमेश कानडे, संजय गवारी व कैलास भाऊ काळे यांच्या नावांचाही विचार होऊ शकतो. अवसरी बुद्रुक जिल्हा परिषद गटातील उमेदवार विष्णू हिंगे यांचा विजय खेचून आणण्यात निघोट वाडी गावचे सुपुत्र व पंचायत समिती गणातील विजयी उमेदवार शिवाजीराव निघोट यांचे मोठे योगदान आहे. त्यामुळे त्यांचेही नाव चर्चेत आहे. गेल्या अनेक वर्षांत काही गणांना सभापतिपदाची संधी न मिळाल्याने त्या पार्श्वभूमीवरही समीकरणे जुळवली जात आहेत. दरम्यान, मतदानाची आकडेवारी लक्षात घेता पंचायत समिती गणातील ज्या उमेदवाराच्या गावात क्रॉस मतदान होऊन जिल्हा परिषदेला प्रतिस्पर्धी उमेदवाराला अधिक मतदान मिळाले आहे, त्या सदस्यांना सभापतिपद मिळण्यात अडसर ठरू शकतो.
माजी गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील सध्या मुंबईत असून शनिवारी (ता. १४) मंचर येथे येणार आहेत. त्यांच्या उपस्थितीनंतर सभापती निवडीच्या प्रक्रियेला गती मिळण्याची शक्यता राजकीय वर्तुळात व्यक्त होत आहे. वळसे पाटील, माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील, शरद बँकेचे अध्यक्ष देवेंद्र शहा, भीमाशंकर कारखान्याचे अध्यक्ष बाळासाहेब बेंडे, जिल्हा परिषद सदस्य विवेक वळसे पाटील आदी पक्षश्रेष्ठी याबाबत काय निर्णय घेतात यावरच सभापतिपदाची निवड अंतिम राहणार आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.