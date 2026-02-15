मारहाणीत मृत्यू झाल्याप्रकरणी एकावर खुनाचा गुन्हा दाखल
मंचर, ता. १५ : मंचर शहरात मारहाणीत सोमनाथ कर्णराज गायकवाड (वय ४३) यांचा मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. या प्रकरणी मंचर पोलिसांनी आरोपीस अवघ्या १२ तासांत अटक केली असून खुनाचा गुन्हा दाखल केला आहे
याप्रकरणी मंचर पोलिसांनी अशोक दशरथ धोत्रे (रा. जुना बैलबाजार, बाणखेलेमळा, मंचर) याच्यावर खुनाचा गुन्हा दाखल केला आहे. मंचर पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मंचर येथील देवकी प्लाझा इमारतीतील शासनमान्य देशी दारूच्या दुकानासमोर सदर घटना घडली. याबाबत मयूर संतोष गायकवाड (वय २८, रा. सुलतानपूर रोड, गांजाळेमळा, मंचर) यांनी मंचर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. अज्ञात कारणावरून आरोपी अशोक धोत्रे याने सोमनाथ गायकवाड यांना हाताने, लाथाबुक्क्यांनी तसेच अन्य वस्तूने मारहाण केली. या मारहाणीत त्यांच्या हनुवटीवर, उजव्या डोळ्याच्या भुवईवर तसेच डोक्यात गंभीर दुखापत झाली. त्यानंतर त्यांचा मृत्यू झाला.
घटनेनंतर पोलिसांनी तातडीने तपासाची चक्रे फिरवून आरोपीला पाथर्डी येथून अटक केली. पुढील तपास वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक श्रीकांत कंकाळ करीत आहेत. घटनेमागील नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झाले नसून पोलिस तपास सुरू आहे.
B15234
