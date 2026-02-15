अजित पवारांच्या आठवणीने वळसे पाटील भावूक
मंचर, ता. १५ :“मला काही झाले नाही, मी भक्कम आहे. मात्र, अजित पवार यांच्या निधनाने भावना आवरता आल्या नाहीत.” असे सांगताना राज्याचे माजी गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांना गहिवरून आले. बोलताना त्यांचे डोळे पाणावले. हे दृश्य पाहून उपस्थित कार्यकर्त्यांची मने हेलावली.
मंचर (ता.आंबेगाव) येथे जीवन मंगल कार्यालयात शनिवारी (ता.१४) जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीतील सदस्यांच्या सत्कार समारंभात वळसे पाटील बोलत होते. यावेळी माजी खासदार तथा म्हाडाचे अध्यक्ष शिवाजीराव आढळराव पाटील, जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र कोरेकर, देवेंद्र शहा, बाळासाहेब बेंडे, ॲड. प्रदीप वळसे पाटील, नवनाथ हुले, सतीश रोडे पाटील, सचिन भोर, नवनिर्वाचित जिल्हा परिषद सदस्य विवेक वळसे पाटील, विष्णू हिंगे, शीला लोहकरे उपस्थित होते.
जिल्हा परिषद प्रचार व निकालाच्या काळात वळसे पाटील मतदारसंघात अनुपस्थित होते. याबाबत ते म्हणाले, “दुर्दैवी घटनेमुळे मी बारामतीला गेलो. अजित पवार यांच्या पार्थिवाचे दर्शन घेतल्यानंतर मुंबईत गेलो. राष्ट्रवादी पक्षाचे नेतृत्व व उपमुख्यमंत्री पदाची जबाबदारी सुनेत्रा पवार यांनी स्वीकारावी, अशी विनंती माझ्यासह पक्षातील मान्यवरांनी केली. त्यांच्या निवडीनंतर मला वैद्यकीय चाचणीसाठी मुंबईतच थांबावे लागले. मात्र, माझ्या गैरहजेरीतही कार्यकर्त्यांनी एकजुटीने काम करून मिळवलेले यश कौतुकास्पद आहे. निवडणुकीत अपेक्षित यश न मिळालेल्या गटातील नेत्यांनी आत्मपरीक्षण करावे. ती गावे सुरक्षित करण्यासाठी प्रयत्न करावेत.” यावेळी आढळराव पाटील, पंचायत समितीच्या सदस्या अंकिता वाळुंज, ज्योती पारधी, सोमनाथ काळे, सविता बगाटे, प्रकाश पवार, रवींद्र करंजकले, भगवान वाघ, माथाजी पोखरकर यांची मनोगते झाली. नीलेश थोरात प्रास्ताविक, नीलेश पडवळ यांनी सूत्रसंचालन व प्रकाश घोलप यांनी आभार मानले.
गेली ४० वर्षे मी राजकारणात सक्रिय आहे. कधीही निंदानालस्ती किंवा खालच्या स्तरावर टीका केली नाही; मात्र काही लोकांनी समाजमाध्यमांच्या माध्यमातून माझी बदनामी सुरू केली आहे. अफवा पसरविल्या जात आहेत. पण मला काही झालेले नाही. मी पूर्णपणे भक्कम आहे. यापुढे पूर्ण वेळ समाजासाठी देणार आहे. सभापती-उपसभापती निवडीच्या वेळी कोणीही हट्ट करू नये. योग्य व्यक्तीलाच संधी दिली जाईल.
- दिलीप वळसे पाटील, माजी गृहमंत्री
