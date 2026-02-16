बारामतीला अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, आंबेगावला डावलले
मंचर, ता. १६ : राज्य मंत्रिमंडळाने पुणे जिल्ह्यात बारामतीसाठी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी पदाला मंजुरी दिली असली, तरी आंबेगावचा प्रस्ताव प्रलंबित ठेवल्याने खेड, आंबेगाव आणि जुन्नर तालुक्यात तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. प्रशासकीय सोयीसाठी हा निर्णय अन्यायकारक असल्याची भावना नागरिकांमध्ये आहे.
मोठ्या भौगोलिक क्षेत्रासह वाढती लोकसंख्या व महसूलविषयक कामांचा वाढलेला व्याप लक्षात घेऊन राज्य सरकारने राज्यातील ११ अतिरिक्त जिल्हाधिकारी पदांना मान्यता दिली आहे. त्यात पुणे जिल्ह्याचाही समावेश आहे. पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी आणखी दोन अतिरिक्त जिल्हाधिकारी नेमण्याचा प्रस्ताव विभागीय आयुक्तांकडे पाठविला होता. विभागीय आयुक्तांनी हा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे सादर केला होता. प्रस्तावानुसार बारामती येथील अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांकडे बारामती (बारामती, दौंड, इंदापूर) आणि आंबेगाव (खेड, आंबेगाव, जुन्नर) येथील अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्रत्येकी तीन तालुके सोपविण्याचा विचार मांडण्यात आला होता. मात्र, अंतिम निर्णयात केवळ बारामतीचा समावेश केल्याने खेड-आंबेगाव-जुन्नर पट्ट्यातील नागरिकांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे.
विस्तीर्ण भौगोलिक क्षेत्र आणि डोंगराळ भाग लक्षात घेता आंबेगावला स्वतंत्र कार्यालयाची गरज आहे. पुण्याला जाणे सामान्य नागरिकांना परवडणारे नाही.
- सूर्यकांत थोरात, सेवानिवृत्त तहसीलदार (रा. मंचर)
आंबेगावचे लोकप्रतिनिधी तथा माजी गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी या विषयात लक्ष घालून आंबेगाव येथे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी पदनिर्मितीसाठी पाठपुरावा करावा.
- विष्णू हिंगे-पाटील, नवनिर्वाचित जिल्हा परिषद सदस्य
सध्या पुणे जिल्ह्यात नऊ उपविभागीय अधिकारी, १६ तहसीलदार कार्यालये व एक अतिरिक्त जिल्हाधिकारी पद कार्यरत आहे. नव्याने बारामती येथे एक अतिरिक्त जिल्हाधिकारी नेमण्यात येईल. अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पुनर्वसन शाखा, कूळ कायदा, महसूल व अपील शाखेचे कामकाज असते. तसेच उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या आदेशाविरुद्ध दाद मागण्याचे अधिकारही त्यांच्या कक्षेत येतात. नागरिकांच्या सोयीसाठी आंबेगाव तालुक्यात अतिरिक्त जिल्हाधिकारी पद कार्यरत होणे गरजेचे आहे.
- बाळासाहेब बेंडे, अध्यक्ष, भीमाशंकर कारखाना
