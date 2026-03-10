पिंपळगावात सात दिवसांत चार बिबटे जेरबंद
मंचर, ता. १० : पिंपळगाव–खडकी (ता.आंबेगाव) येथील लिंबाचामळा वस्ती परिसरात गेल्या सात दिवसांत चार बिबटे जेरबंद करण्यात वनविभागाला यश आले आहे. त्यामुळे परिसरातील ग्रामस्थांमध्ये काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे.
पिंपळगाव भागातील वाड्या-वस्त्यांवर दिवसा व रात्री बिबट्यांचा वावर वाढल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. अनेक ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांमध्ये बिबट्यांचे हालचालींचे फुटेजही आढळून आले होते. या पार्श्वभूमीवर ग्रामस्थांनी वनविभागाने तातडीने पिंजरा लावण्याची मागणी केली होती.
मंचर वनपरिक्षेत्र अधिकारी विकास भोसले यांच्या मार्गदर्शनाखाली वनविभागाने परिसरात पिंजरा लावून कारवाई केली. त्यानुसार शुक्रवारी (ता. ६) पहिला बिबट्या जेरबंद झाला. त्यानंतर शनिवारी (ता. ७) दुसरा बिबट्या पकडण्यात आला. रविवारी (ता. ८) बबन अहिलू बांगर यांच्या शेतात तिसरा बिबट्या जेरबंद झाला तर मंगळवारी (ता. १०) पहाटे सुमारे सहा वर्षांची बिबट मादी पिंजऱ्यात अडकल्याने आठवडाभरात चार बिबटे पकडण्यात वनविभागाला यश मिळाले.
वनपाल सोनल भालेराव व वनरक्षक संपत तांदळे यांनी या कारवाईची माहिती दिली.
दरम्यान, परिसरात अजूनही बिबट्यांचा वावर असल्याची शक्यता असल्याने आणखी पिंजरे लावावेत, अशी मागणी स्वराज्य संघाचे महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष बाजीराव महाराज बांगर यांनी केली आहे.
