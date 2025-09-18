अत्याधुनिक संशोधनामुळे कृषीक्षेत्रात पडणार भर
माळेगाव, ता.१८ः बारामतीमध्ये स्थापना झालेल्या सेंटर ऑफ एक्सलन्स पोल्ट्री प्रात्यक्षिक व प्रशिक्षण केंद्रामधून पोल्ट्री व्यवसायात नव संकल्पना पुढे येईल. नव -कल्पनांना प्रोत्साहन मिळेल व पोल्ट्री व्यवसायाची उत्पादकता वाढेल. तसेच प्रगत प्रशिक्षण, प्रयोगशाळा सेवा आणि अत्याधुनिक संशोधनाच्या संयोगातून बारामतीच्या कृषी आणि आर्थिक क्षेत्रातही मोलाची भर पडेल, असे प्रतिपादन अॅग्रीकल्चरल डेव्हलपमेंट ट्रस्टचे प्रमुख राजेंद्र पवार यांनी केले.
अॅग्रीकल्चरल डेव्हलपमेंट ट्रस्ट बारामती व अॅग्रीव्हेट रिसर्च अँड अॅडव्हायझरी प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्या संयुक्त पुढाकाराने बारामती-शारदानगर येथे सेंटर ऑफ एक्सलन्स पोल्ट्री प्रात्यक्षिक व प्रशिक्षण केंद्र उभारण्यात आले आहे. या पोल्ट्री प्रात्यक्षिक व प्रशिक्षण केंद्राचे उद्घाटन गुरुवारी (ता.१८) अॅग्रीकल्चरल डेव्हलपमेंट ट्रस्टचे प्रमुख राजेंद्र पवार यांच्या हस्ते झाले. यावेळी एग्रीव्हेट या कंपनीचे संचालक अनिर्विद सरकार, डॉ.यू.सी पटेल, डॉ. अमित दास व ऑप्टीमा लाइफ सायन्सेस या कंपनीचे चेअरमन विनय कुलकर्णी, अॅग्रीकल्चरल ट्रस्टचे सीईओ नीलेश नलावडे आदी मान्यवर उपस्थित होते.
दरम्यान, साक्षी कुलकर्णी यांनी उपस्थितांचे स्वागत व आभार मानले.
सेंटर ऑफ एक्सलन्स पोल्ट्री प्रात्यक्षिक व प्रशिक्षण केंद्रामध्ये अत्याधुनिक प्रयोगशाळा सुविधा, अनुभवी पशुवैद्यक व तांत्रिक तज्ज्ञांची टीम देखील उपलब्ध असणार आहे. सेंटर ऑफ एक्सलन्स पोल्ट्री प्रात्यक्षिक व प्रशिक्षण केंद्र हे केवळ एक संशोधन व प्रशिक्षण संस्था नाही, तर पोल्ट्रीच्या भावी यशाचे भक्कम अधिष्ठान आहे. या केंद्रातून निर्माण होणारी ज्ञान, तंत्रज्ञान आणि नवकल्पना शेतकऱ्यांना अधिक सक्षम करेल. पोल्ट्री उद्योगाला नवी दिशा मिळेल. समाजाच्या सर्वांगीण प्रगतीस हातभार लागण्यास मदत होईल.
- राजेंद्र पवार, प्रमुख, अॅग्रीकल्चरल डेव्हलपमेंट ट्रस्ट
02882
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.