बारामतीत १२ राष्ट्र पुरुषांचे अर्ध पुतळे उभारणार
माळेगाव, ता.१७ : राष्ट्र पुरुषांच्या स्मृती जपण्याच्या आणि नव्या पिढीला प्रेरणा देण्याच्या उद्देशाने बारामती शहरात विविध १२ राष्ट्र पुरुषांचे अर्ध पुतळे उभारण्याचा उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे. या उपक्रमामुळे शहराच्या सांस्कृतिक वैभवात आणि ओळखीत भर पडणार आहे, असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले.
बारामती नगरपालिका प्रशासनाच्या वतीने कसबा येथे श्री संत सावता माळी सभागृहाच्या नूतन वास्तूचे भूमी पूजन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते झाले. या प्रसंगी झालेल्या सभेत पवार बोलत होते. श्री संत शिरोमणी यांचे १९ वे वंशज सावतामहाराज वसेकर, प्रभूमहाराज माळी, राजवर्धन शिंदे, सचिन सातव, पौर्णिमा तावरे, नितीन शेंडे, ज्योती लडकत, दिलीप फरांदे, बबलू देशमुख, प्रशांत सातव, वनिता बनकर, राजेंद्र बनकर, हिंगणे, सीईओ श्री.भुसे आदी उपस्थित होते.
अजित पवार म्हणाले, ‘‘बारामतीत १२ थोर पुरुषांचे अर्धपुतळे उभारण्यासाठी प्रशासकीय इमारत शेजारील जागा निश्चित केली आहे. त्यामध्ये महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, अहिल्याबाई होळकर, अण्णा भाऊ साठे, मौलाना आझाद, महात्मा गांधी, शाहू महाराज, उमाजी नाईक आदी मान्यवरांचे पुतळे उभारले जाणार आहेत. प्रत्येक पुतळा हा त्या व्यक्तिमत्त्वाच्या कार्याचा आणि विचारांचा सन्मान म्हणून उभारला जाणार आहे. त्या सोबत माहिती फलक आणि सुशोभीकरणाची कामेही करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे बारामतीचा अभिमान हा सर्व जाती धर्मातील लोकांना वाटणार आहे.’’
...काहींनी माझी साथ सोडली
बारामती कोणी बदलविली हे जर सामान्य बारामतीकरांना विचारले तर ते अजित पवार यांचेच नाव घेतील. असे असताना काहींनी माझी साथ सोडली; परंतु माझ्यासोबत सामान्य बारामतीकर राहिल्याने मी आज ताठ मानेने महाराष्ट्रात फिरतो. यापुढेही बारामतीकरांच्या अशिवार्दाने सन्मानाने सर्वत्र फिरणार आहे, असा विश्वास अजित पवार यांनी व्यक्त केला.
