शारदानगरला उद्या ‘फ्युचर फॅब्रिक्स’ राष्ट्रीय परिषद
माळेगाव, ता. ११ : शारदानगर (ता. बारामती) येथील ॲग्रिकल्चरल डेव्हलपमेंट ट्रस्टच्या शारदाबाई पवार आर्ट्स, कॉमर्स अँड सायन्स कॉलेजच्या गृहशास्त्र विभागातर्फे १३ व १४ फेब्रुवारीला ‘फ्युचर फॅब्रिक्स’ या विषयावर आंतरविद्याशाखीय राष्ट्रीय परिषदेचे आयोजन केले आहे. शाश्वत वस्त्रोद्योगाच्या दिशेने टाकलेले महत्त्वपूर्ण पाऊल म्हणून या उपक्रमाकडे पाहिले जात आहे.
दोन दिवस चालणाऱ्या या परिषदेत देशभरातील शिक्षणतज्ज्ञ, वस्त्रोद्योग तंत्रज्ञ, फॅशन डिझायनर्स, शाश्वत विकास तज्ज्ञ, तसेच विद्यार्थी सहभागी होणार आहेत. पारंपरिक ज्ञान, संशोधन आणि आधुनिक औद्योगिक पद्धती यांचा संगम घडवून आणणारे व्यासपीठ या निमित्ताने उपलब्ध होणार आहे. बारामती शाश्वत वस्त्र परिवर्तनासाठी दूरदृष्टीने प्रयत्नशील असल्याचे आयोजकांनी नमूद केले.
या परिषदेस सोसायटी ऑफ डायर्स अँड कलरिस्ट्स एज्युकेशन चॅरिटी (SDC EC), इंडिया यांचे सक्रिय सहकार्य लाभले आहे. या संस्थांच्या सहकार्यामुळे विद्यार्थ्यांना आणि संशोधकांना जागतिक दृष्टिकोन व व्यावसायिक कौशल्यांची जोड मिळणार असून परिषदेची शैक्षणिक तसेच औद्योगिक उपयुक्तता अधिक बळकट होणार आहे.
या परिषदेत रूप राशी महापत्रा (सीईओ, खादी अँड व्हिलेज इंडस्ट्रीज कमिशन, भारत सरकार), निवेदिता साबू (फॅशन डिझायनर व कन्सल्टंट, द हाऊस ऑफ निवेदिता), तसेच संदीप सिंग (अध्यक्ष, SDC एज्युकेशन चॅरिटी इंडिया; महाव्यवस्थापक, चाचा लाइफस्टाइल, मुंबई) हे मान्यवर मार्गदर्शन करणार आहेत. या परिषदेच्या आयोजनात गीता कॅस्टॅलिनो या प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून कार्यरत असून, या उपक्रमाची माहिती प्राचार्य डॉ. श्रीकुमार महामुनी यांनी दिली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.