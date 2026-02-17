माळेगावमध्ये हरकतींचा महापूर
माळेगाव, ता. १७ : माळेगाव बुद्रुक (ता. बारामती) नगरपंचायतीकडून जाहीर करण्यात आलेल्या प्रारूप विकास आराखड्याविरोधात मंगळवारी (ता. १७) हरकती व सूचना नोंदविण्याच्या अंतिम दिवशी तब्बल तेराशेहून अधिक बाधित शेतकरी व नागरिकांनी लेखी हरकती दाखल केल्याचे स्पष्ट झाले. तसेच, संबंधितांनी प्रशासनाच्या प्रस्तावित नियोजनावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
माळेगाव नगरपंचायतीने प्रसिद्ध केलेल्या आराखड्यातील विविध आरक्षणे, रस्ते व इतर विकासकामांमुळे शेती क्षेत्रावर मोठा परिणाम होणार असल्याची भावना नागरिकांनी व्यक्त केली. विशेषत: प्रस्तावित रिंगरोडबाबत तीव्र आक्षेप नोंदविण्यात आले. संबंधित रिंगरोड हा पाहुणेवाडी व माळेगाव खुर्द ग्रामपंचायत हद्दीतून जात असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर दोन्ही गावांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला आहे. दोन्ही ग्रामपंचायतींच्या ग्रामसभांमध्ये या रस्त्याला एकमुखी विरोध दर्शविण्यात आला. ग्रामस्थांनी शेती, वस्ती आणि पर्यावरणावर होणाऱ्या परिणामांचा मुद्दा उपस्थित करत आराखड्यात तातडीने बदल करण्याची मागणी केली. ग्रामसभेतील ठरावाच्या अनुषंगाने पाहुणेवाडी व माळेगाव खुर्द ग्रामपंचायतीच्या पदाधिकाऱ्यांनी माळेगाव बुद्रुक नगरपंचायत प्रशासनाला लेखी पत्रव्यवहार करून आपला अधिकृत विरोध नोंदविला आहे.
दरम्यान, इतक्या मोठ्या प्रमाणावर हरकती प्राप्त झाल्याने माळेगाव नगरपंचायतीसमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. प्रशासनाने सर्व हरकतींचा अभ्यास करून नियमानुसार पुढील कार्यवाही करण्यात येईल, असे संकेत मुख्याधिकारी बालाजी लोंढे यांनी दिले. विकासाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांवर अन्याय होऊ नये, अशी अपेक्षा माळेगाव साखर कारखान्याचे माजी अध्यक्ष रंजन तावरे, माजी सरपंच दीपक तावरे, संचालक शिवराज जाधवराव, रणजित तावरे, संतोष वाघमोडे आदी नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे.
