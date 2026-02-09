‘आपल्या गावातून किती मतं?’ ‘कोण पुढे आहे?’
माले, ता. ९ : मतमोजणीचा दिवस म्हणजे केवळ आकड्यांचा खेळ नसतो, तर तो असतो आशा, भीती, धाकधूक आणि आनंद-निराशेचा संगम. कासारआंबोली (ता. मुळशी) येथील मतमोजणी केंद्रावरही जिल्हा परिषद, पंचायत समिती मतमोजणीच्या निमित्ताने आज सकाळपासून असाच माहोल अनुभवायला मिळाला.
सकाळी नऊ वाजताच उमेदवार, त्यांचे प्रतिनिधी आणि कार्यकर्ते वेळेवर मतमोजणी केंद्रावर दाखल झाले. मतमोजणी सुरू होण्याआधी केंद्राच्या परिसरात राजकीय चर्चांना उधाण आले होते. ‘आपल्या गावातून किती मतं ?’ ‘कोण पुढे आहे?’ अशा अंदाज-कयासांवर चर्चांचा फड रंगला होता.
मतमोजणीला सुरुवात होताच यंत्रांच्या बीप-बीप आवाजासोबतच उपस्थितांची धाकधूक वाढत गेली. प्रत्येक फेरीत मशीनमधून बाहेर येणारे आकडे जणू कार्यकर्त्यांच्या चेहऱ्यावर उमटत होते. कुठे मताधिक्य वाढताच आत्मविश्वासाने चेहरे खुलत होते, तर कुठे पिछाडीचे आकडे दिसताच निराशेची छाया पसरत होती.
फेरीमागून फेरी जात असताना विजयाच्या जवळ पोहोचणाऱ्या उमेदवारांच्या समर्थकांमध्ये उत्साह संचारला. जल्लोषाची तयारी सुरू झाली, गर्दी वाढू लागली. मात्र दुसरीकडे पिछाडी भरून न निघण्याची शक्यता स्पष्ट होताच काही कार्यकर्त्यांनी शांतपणे, निराश मनाने केंद्रातून माघार घेतली.
अंतिम फेरीत निकाल स्पष्ट होताच केंद्राबाहेर एकच जल्लोष उसळला. विजयाच्या घोषणा, गुलालाची उधळण, फुलांचा वर्षाव आणि हवेत फडकणारे पक्षाचे झेंडे यामुळे परिसर आनंदमय झाला. विजयी उमेदवाराचे नाचत-गात स्वागत करण्यात आले. खांद्यावर उचलून घेऊन, गुलाल लावत जल्लोष साजरा करण्यात आला. सोबत फोटो काढण्यासाठी मोठी गर्दी झाली होती.
मात्र, दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या काही दिवसांपूर्वी झालेल्या निधनाच्या पार्श्वभूमीवर अनेकांनी मोठ्या विजयी रॅली व सभा टाळत संयम दाखवला. त्यामुळे उत्साह असूनही जल्लोषाला मर्यादा घालण्यात आल्या.
मतमोजणीचा प्रत्येक क्षण हा लोकशाहीचा जिवंत अनुभव देणारा असतो, आकड्यांच्या या लढतीतून आज पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले.
