मुळशी- वाघवाडी पुलासाठी जलतरण आंदोलन
माले, ता. ९ : ‘‘मुळशी खुर्द ते वाघवाडी या पुलाच्या उभारणीचा प्रश्न हा केवळ दळणवळणाचा नसून, धरणग्रस्तांच्या विकासाशी आणि ग्रामीण भागाच्या भविष्याशी निगडित आहे. या पुलामुळे कोकणात जाणारे अंतर सुमारे १२ किलोमीटरने कमी होऊन करोडो रुपयांचे इंधन वाचणार आहे,’’ अशी माहिती माजी आमदार शरद ढमाले यांनी दिली.
मुळशी धरणावर मुळशी खुर्द- वाघवाडी पुल उभारणे, बंद पडलेली लॉंचसेवा तत्काळ सुरू करणे, कुंभेरी- तिस्करी पुलाची उभारणी, तसेच मुळशी तालुक्यातील पिण्याच्या आणि शेतीच्या पाण्याचा प्रश्न निकाली काढत शहरांना होणाऱ्या पाणीपुरवठ्याला विरोध या मागण्यांसाठी ढमाले यांनी आक्रमक पवित्रा घेत मुळशी धरणातील वाघवाडी ते मुळशी हे अंतर पोहून पार करत जलतरण प्रवास आंदोलन केले, त्यावेळी ते बोलत होते.
यावेळी मुळशीचे तहसीलदार विजयकुमार चोबे, जिल्हा परिषद सदस्य शिवाजी बुचडे, सुनील चांदेरे, रवींद्र कंधारे, कोमल वाशिवले, सागर काटकर, काजल मोरे, श्रीकांत कदम, विश्वनाथ जाधव, सचिन खैरे, राम गायकवाड, अंकुश मोरे, राजेंद्र बांदल, सुरेश हुलावळे, सुनील जागडे, मारुती कुरपे, गणपत वाशिवले, महादेव मरगळे, जयराम दीघे, मुळशी खुर्दचे सरपंच सुनील पासलकर, वडगावचे सरपंच प्रकाश वाघ आदी उपस्थित होते.
शरद ढमाले म्हणाले, ‘‘मुळशीचे पाणी वापरायचे, पण धरणग्रस्तांकडे कायम दुर्लक्ष करायचे, ही भूमिका आम्हाला मान्य नाही. त्यामुळे मुळशी धरणातून पुण्याला ७ टीएमसी पाणी देण्यास आमचा ठाम विरोध असेल. पुढच्या वेळी आंदोलन अधिक आक्रमक पद्धतीने केले जाईल. टाटा पॉवर कंपनी जनहिताच्या कामांना विरोध करत असेल, तर त्याविरोधातही आक्रमक आंदोलन उभारावे लागेल. धरण ताब्यात घेण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना आहेत. टाटा पॉवर कंपनी आणि पुणे महानगरपालिकेने मुळशी धरण परिसरातील गावांचे पालकत्व स्वीकारले पाहिजे.’’
दरम्यान, तहसीलदार चोबे यांनी सांगितले की, जिल्हाधिकारी महोदयांच्या माध्यमातून जनतेच्या भावना आणि मागण्या शासनापर्यंत पोहोचविण्याचे काम केले जाईल.
