स्वहस्ते मूर्ती स्नानासाठी मोरगावात गर्दी

मोरगाव, ता. २४ : अष्टविनायकांपैकी पहिले स्थान असलेल्या मयुरेश्वराची भाद्रपद आणि द्वार यात्रा आजपासून सुरू झाली.
घंटानाद, नित्य पूजा, आरती झाल्यानंतर पहाटेपासून मूर्ती स्नानासाठी आणि पूजेसाठी भाविकांना मंदिराचा मुख्य गाभारा खुला करण्यात आला. पहाटेपासून मूर्ती स्नानासाठी व पूजेसाठी भाविकांची मंदिरापासून ते बाजारतळापर्यंत रांग लागली होती.
आधार कार्ड किंवा मतदान ओळखपत्र असणाऱ्या स्थानिक नागरिकांना व्हीआयपी दर्शन रांगेद्वारे मूर्ती स्नानासाठी आणि दर्शनासाठी सोडण्याची व्यवस्था होती. या ठिकाणीही स्थानिकांनी रांगा लावून शिस्तीत दर्शन घेतले. बाहेरगावरून आलेल्या भाविकांसाठी स्वतंत्र दर्शन बारीची व्यवस्था होती.
द्वार मंदिरापैकी प्रथम द्वार बाबुर्डी जवळील धर्म मंडप, द्वार यात्रेसाठी त्यांची प्रथम दोन टप्प्यातील मंदिरे बुद्धिमत्ता आणि नग्न भैरवनाथ येथेही भाविकांनी दर्शनासाठी गर्दी केली होती.
द्वार यात्रेचा आज पहिला दिवस असल्यामुळे भाविकांनी गणेश कुंडात स्नान करून अनवाणी मोरेश्वराचे दर्शन आणि द्वार मंदिर येथील तीनही देवतांचे दर्शन हा टप्पा पूर्ण केला. द्वारयात्रेसाठी इतर भाविकांबरोबर युवक, महिलांची संख्या मोठ्या प्रमाणात होती.
येथील गणेश कुंडाजवळ पहाटेपासून भाविक येत होते. गणेश कुंडातील स्नानानंतर कऱ्हा नदीतील जलासहित भाविक दर्शन घेत होते. मूर्ती स्पर्श दर्शनाने भाविकांमध्ये समाधानाचे वातावरण होते.
मोरगाव ग्रामपंचायत, चिंचवड देवस्थान ट्रस्ट, भाद्रपद यात्रा उत्सव समिती यांच्याकडून येणाऱ्या भाविकांची गैरसोय होणार नाही अशी व्यवस्था केली होती.
व्हीआयपी दर्शन व्यवस्था आणि स्थानिकांबरोबर आलेल्या पाहुण्यांना व्हीआयपी दर्शन बारीतून दर्शनाची व्यवस्था यावरून थोडे वादविवाद झाले. मात्र, योग्य समन्वय सुसंवाद यामधून पुन्हा दोन्हीही ठिकाणी दर्शन रांगेची नियोजन करून व्यवस्था करण्यात आली.
भाद्रपद यात्रेत मोरगावकर सेवेकरी म्हणून अनेक उपक्रम राबवतात. आज प्रतिपदेनिमित्ताने मोरगावकरांसह परिसरातील भाविकांनी मंदिरात मूर्ती स्पर्श दर्शन यासाठी गर्दी केली होती. सुपा पोलिस ठाण्याच्या वतीने सहाय्यक पोलिस निरीक्षक मनोज कुमार नवसरे यांनी चोख बंदोबस्त ठेवला होता.
