मासाळवाडीत ओढा खोलीकरणास प्रारंभ
मोरगाव, ता. ७ : मासाळवाडी (ता. बारामती) येथे सकाळ रिलिफ फंड, देसाई ब्रदर्स लिमिटेड पुणे, ओम साई गणेश प्रतिष्ठान, लोकवर्गणी यांच्या संयुक्त विद्यमाने नुकताच ओढा खोलीकरणाच्या कामाचा प्रारंभ करण्यात आला. रविवारी (ता. ७) या कामाचा शुभारंभ सरपंच मुरलीधर ठोंबरे व ज्येष्ठ शेतकरी यांच्या हस्ते नारळ वाढवून करण्यात आला.
यावेळी शरद मासाळ, दत्तू अंतू मासाळ, अशोक मासाळ, नितीन मासाळ, धोंडिबा मासाळ, भीमराव मासाळ, दत्तू बबन मासाळ, विशाल मासाळ, पांडुरंग पुणेकर, भाऊसाहेब माने उपस्थित होते. मासाळवाडी हे जिरायती भागातील गाव असून येथील शेती पावसाच्या पाण्यावर व नैसर्गिक स्रोतांवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे. २०१४ पासून येथे वेगवेगळी जलसंधारण व जलस्रोत बळकटीकरणाची कामे झाली आहेत. त्यामुळे ओढा खोलीकरण याचे महत्त्व शेतकऱ्यांना चांगले कळाले असून या कामासाठी त्यांचा सहभाग वाढत आहे. गावात १०० टक्के ओढा खोलीकरण व्हावे यासाठी मासाळवाडीचे सरपंच मुरलीधर ठोंबरे यांनी सकाळ माध्यम समूहाकडे खोलीकरणाच्या कामाची मागणी शेतकऱ्यांच्या वतीने केली होती. यानुसार येथे सकाळ रिलिफ फंड, देसाई ब्रदर्स लिमिटेड पुणे, ओम साई गणेश प्रतिष्ठान यांनी मशिन व डिझेल उपलब्ध करून दिले आहे. या कामामुळे या परिसरातील विहिरींची पाण्याची पातळी उन्हाळ्यातही टिकून राहण्यास मदत होणार आहे. लोकवर्गणीची जोड देऊन या ठिकाणी शेतकऱ्यांना दीर्घकाळ फायदा होईल असे काम करून घेणार असल्याची माहिती यावेळी सरपंच ठोंबरे यांनी दिली.
गाळ शेतकऱ्यांनी स्व खर्चाने न्यावा
‘सकाळ’च्या जलसंधारणाच्या कामातील योग्य मदतीमुळे गावात शेतकऱ्यांना बारमाही फायदा होण्यास मदत होणार आहे त्यामुळे ‘सकाळ’चे गावाच्या वतीने ठोंबरे यांनी आभार मानत कृतज्ञता व्यक्त केली.
ओढ्यातून निघालेला गाळ, शेतकऱ्यांनी स्व-वापरासाठी स्वखर्चाने नेण्याचे आवाहन ग्रामपंचायतीकडून करण्यात आले आहे. तसेच खोलीकरणाचे काम शेतकऱ्यांना दीर्घ का फायदा होईल अशा पद्धतीने करण्यासाठी येथील शेतकऱ्यांनी सकारात्मक तयारी केली असून यामध्ये लोकसहभागाची जोड लावणार असल्याचे येथील शेतकऱ्यांनी सांगितले.
