बारामतीच्या जिरायत पट्ट्याने जिवाभावाचा नेता गमावला
मोरगाव, ता. २८ : बारामतीच्या पश्चिमपट्ट्यात घराघरांमध्ये आणि मनामनामध्ये उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा त्यांनी केलेल्या विकासकामांमुळे प्रभाव आणि एकतर्फी वर्चस्व आहे. त्यामुळे आज सकाळी अनपेक्षित धक्कादायक त्यांच्या अकाली अपघाती मृत्यूच्या बातमीमुळे मोरगावसह या भागात प्रत्येक गावातील नागरिकांना धक्का बसला.
सोशल मीडियावरील बातमीमधील सत्यता पासून पाहण्यासाठी प्रत्येक जण जीवाचे रान करत होता. तर दुसरीकडे ही बातमी खोटीच निघावी यासाठी मयुरेश्वराला नागरिक साकडे घालत होते.
जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आज दुपारी चार वाजता उपमुख्यमंत्री अजित पवार प्रचार दौऱ्यात मोरगावकरांशी संवाद साधणार होते. त्यामुळे मोरगावकरांना सभेची उत्सुकता होती. परंतु त्या आधीच अजितदादांच्या निधनाची बातमी आली आणि सर्वत्र शोककळा पसरली. अनेक कार्यकर्त्यांना अश्रू अनावर झाले. त्यांनी आक्रोश करत दादांच्या नावाने टाहो फोडला. गावोगावच्या पदाधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेतली.
मयुरेश्वर मंदिर परिसरातील संपूर्ण दुकानांसह मोरगाव, मूर्टीसह परिसरातील गावात कडकडीत बंद पाळला. मयुरेश्वराचे मंदिरही सुने झाले होते. जिल्हा परिषद शाळा, मयुरेश्वर विद्यालय, श्री छत्रपती शिवाजी विद्यालय बंद ठेवण्यात आले. सर्वसामान्य नागरिकांमधून जीवाभावाचा नेता हरपल्याच्या भावना सर्वांच्या होत्या.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.