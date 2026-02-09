मोरगाव-वडगाव निंबाळकर गटात उच्चशिक्षित सदस्य
मोरगाव, ता. ९ : बारामती तालुक्यात गेली अनेक वर्ष स्वर्गीय उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केलेल्या विकास कामांमुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अबाधित वर्चस्व होते. यावेळी अजित पवार यांनी आर्थिक बाजू किंवा राजकीय पार्श्वभूमी न पाहता मोरगाव-वडगाव निंबाळकर गटात तळागाळापर्यंत काम करणारे उच्चशिक्षित उमेदवार दिले होते. दुर्दैवाने निवडणुकीपूर्वीच अजित पवार यांचा विमान अपघातात त्यांचा मृत्यू झाला. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने दिलेले उमेदवार व विरोधक कोणीच फारसा प्रचार केला नाही. गेली अनेक वर्षांच्या तुलनेत प्रचाराच्या तोफा न पेटता थंडावल्या मात्र, सुज्ञ मतदारांनी मतदानाचा अधिकार बजावला; परंतु या वेळेच्या निरीक्षणानुसार मतदानाचा टक्का मात्र कमी झालेला दिसून आला; परंतु राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या जिल्हा परिषदेच्या उमेदवार रोहिणी ढोले कदम या आजपर्यंतच्या निवडणुकीच्या निकालानुसार सर्वोच्च २२५७२ मतदान घेऊन विजयी झाल्या. तसेच पंचायत समितीचे उमेदवार बाबासाहेब चोरमले हे देखील ११४९१ असे विक्रमी मतांनी निवडून आले.
कार्यकर्त्यांचा उत्साह मावळत्या सूर्यासारखा
निवडणुकीमध्ये कार्यकर्त्यांचा उत्साह मावळत्या सूर्यासारखा दिसला. कारण उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अकाली मृत्यूमुळे बारामती तालुक्यामध्ये घराघरांमध्ये शोककळा पसरलेले वातावरण आहे अशा परिस्थितीमध्ये निःशब्द झालेल्या मतदारांनी मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावताना उमेदवार कोण आहे हे न पाहता स्व. अजितदादांचा चेहरा समोर ठेवूनच मतदान केले उमेदवार ताकदीचे असले तरी जनमतामध्ये आदरणीय दादांना शेवटच्या मताने भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करण्याचा प्रयत्न मतदारांनी केलेला दिसला.
विजय दादांना समर्पित
निकालानंतर कोणत्याच विजयी उमेदवारांनी कोणत्याही प्रकारचा जल्लोष न करता अतिशय शांततेत हा विजय स्वीकारत तो स्व. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना समर्पित केला. दादांनी ज्या विश्वासाने उमेदवारी दिली आहे तो विश्वास उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली तळागाळातील लोकांसाठी काम करून सार्थ ठरवणार असल्याचे विजयानंतर जिल्हा परिषद सदस्य रोहिणी कदम व पंचायत समिती सदस्य बाबा चोरमले यांनी सांगितले. दरवेळी गावातील अंतर्गत मतभेद व गटतट याचा परिणाम निवडणुकीच्या काळात दिसून येत होता; मात्र यावेळी सर्वांनीच स्व. अजित पवार यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करीत सर्वसामान्यांसहित कार्यकर्त्यांनी त्यांनी दिलेल्या उमेदवारांना मतदान करून त्यांच्यावरील प्रेम व्यक्त केले.
