आंबेगाव दिव्यांगांसाठी व्हीलचेअरची सुविधा
महाळुंगे पडवळ, ता. ७ : आंबेगाव तालुक्यात पुणे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणूक मतदानासाठी कळंब येथे दिव्यांग कर्मचारी बूथ आणि अवसरी खुर्द येथे महिला कर्मचारी बूथ उभारण्यात आले होते. दिव्यांग आणि ज्येष्ठ नागरिकांना व्हीलचेअरची सुविधा देण्यात आली होती. त्यांना ने-आण करण्यासाठी विद्यार्थी स्वयंसेवक म्हणून नियुक्त केले होते.
कळंब येथील पुणे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेत दिव्यांग कर्मचारी बूथ उभारण्यात आले होते. येथे केंद्राध्यक्ष म्हणून शैलेंद्र चिखले, मतदान अधिकारी म्हणून अमर दळवी, सचिन असवले, प्रशांत दनवे या दिव्यांग कर्मचाऱ्यांनी बूथचे काम पाहिले. अवसरी खुर्द येथील प्राथमिक शाळेत महिला कर्मचारी बूथ केले होते. तेथे केंद्राध्यक्ष म्हणून सायली कुलकर्णी, मतदान अधिकारी म्हणून वैशाली काळे, स्वाती भिटे व स्मिता लांडे यांनी काम पाहिले. कळंब येथे अर्धा तास रांगेत उभे राहून मतदान करावे लागत होते. पुणे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणूक मतदानासाठी एकच मशिन होती. त्यामुळे अनेक वयोवृद्ध मतदारांचा गोंधळ उडाल्याचे डॉ. सुहास कहडणे यांनी सांगितले.
कळंब येथे प्रशासनाने दिव्यांग नागरिकांना ने-आण करण्यासाठी व्हीलचेअरची सुविधा उपलब्ध करून दिली होती. ने-आण करण्यासाठी प्रत्येक केंद्रामागे एका मुलाची नियुक्ती केली होती. नवनाथ चासकर आणि चंद्रभागा चासकर या दाम्पत्याने व्हीलचेअर येऊन मतदानाचा हक्क बजावला. महाळुंगे पडवळ येथे मतदारांच्या मदतीसाठी हुतात्मा बाबू गेनू विद्यालयातील विद्यार्थ्यांची स्वयंसेवक म्हणून नेमणूक करण्यात आली होती.