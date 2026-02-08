रोहित्राला ट्रॅक्टरची कळंब येथे धडक
महाळुंगे पडवळ, ता. ८ : महाळुंगे पडवळ रस्त्यावर कळंब (ता.आंबेगाव) येथील दशक्रिया घाटाजवळ असलेल्या महावितरण कंपनीच्या सिंगल फेज रोहित्राला ट्रॅक्टर ट्रॉलीची जोरदार धडक बसली. त्यावेळी वीज प्रवाह सुरू होता. वीजपुरवठा तत्काळ बंद केल्याने सुदैवाने जीवितहानी टळली. शनिवारी (ता.७) दुपारी अपघात झाला.
कळंब ते महाळुंगे पडवळ रस्त्याने दोन मोकळ्या ट्रॉलींसह चालक ट्रॅक्टर भरधाव महाळुंगे पडवळ बाजूकडे घेऊन जात होता. वाहनाला ओव्हर टेक करण्याच्या प्रयत्नांत चालकाचा वाहनावरील ताबा सुटला. ट्रॅक्टर रस्त्याच्या खाली उतरला आणि मागील ट्रॉली रोहित्राला जोरदार धडकली. यामुळे खांब वाकले असून रोहित्राचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. त्यावेळी वीज प्रवाह सुरू होता. अपघाताच्या वेळी त्या ठिकाणी नागरिक व वाहने नसल्यामुळे संभाव्य जीवितहानी टळली. मात्र, या घटनेमुळे काही काळ परिसरातील वीजपुरवठ्यावर परिणाम झाला होता.
दरम्यान, रोहित्राची दुरुस्ती करून बंद पडलेला वीजपुरवठा महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांनी रविवारी (ता.८) सकाळी सुरू केला.
