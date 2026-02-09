राष्ट्रवादीने राखले वर्चस्व, सेनेचेही अस्तित्व कायम
घोडेगाव, ता. ९ : पुणे जिल्हा परिषदेच्या आंबेगाव तालुक्यातील पाच गटांपैकी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला तीन जागा, एक जागा राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष व एक जागा शिवसेनेला मिळाली. मागील निवडणुकीत शिवसेनेने एक जागा कायम राखली असून, यावेळी मात्र राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला एक जागा गमवावी लागली आहे.
पारगाव-जारकरवाडी जिल्हा परिषद गटात चुरशीची निवडणूक झाली. येथे माजी मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांचे पुतणे विवेक वळसे पाटील यांनी जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष अरुण गिरे यांचा दोन हजार ८०७ मतांनी पराभव केला. येथे निवडणूक अटीतटीची होईल, असा अंदाज होता. परंतु विवेक वळसे पाटील यांनी ही निवडणूक एकतर्फीच जिंकून आणली आहे. स्वतःच्या गावातील निरगुडसर येथे विवेक वळसे पाटील यांना एक हजार ३०५ मतांनी आघाडी मिळाली. भाजपचे किरण वाळूंज यांना ११४८ मते मिळाली.
कळंब-चांडोली जिल्हा परिषद गटात माजी सरपंच प्रीती प्रवीण थोरात व पुणे जिल्हा परिषदेच्या माजी सदस्य तुलसी भोर यांच्यात लढत होऊन एक हजार ५६१ मतांनी प्रीती थोरात यांनी बाजी मारली. थोरात यांना स्वतःच्या चांडोली बुद्रुक गावात एक हजार २०० मतांची आघाडी मिळाली. ही आघाडी विजयी होण्यासाठी कारणीभूत ठरली. तुलसी भोर यांना चास गावात म्हणावी अशी आघाडी घेता आली नाही. मागील पराभव पुसून टाकण्यात प्रीती थोरात यशस्वी झाल्या. या विजयामुळे चांडोली बुद्रुक गणात राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे कार्याध्यक्ष देवदत्त निकम यांनी आपला करिष्मा कायम ठेवला आहे.
पिंपळगाव-अवसरी बुद्रुक जिल्हा परिषद गटात नवख्या प्रशांत अभंग राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाची उमेदवारी घेऊन राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष विष्णू हिंगे यांना कडवी लढत दिली. प्रशांत अभंग हे सुरुवातीपासून सात फेऱ्यामध्ये दोन हजार मतांच्या फरकाने आघाडीवर होते. येथे प्रशांत अभंग निवडून येतील, असे वातावरण तयार झाले होते. परंतु निघोटवाडी, वाळूंजवाडी येथे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला मोठ्या प्रमाणात मतदान झाल्याने दोन हजारांची आघाडी भरून काढण्यात विष्णू हिंगे यांना यश आले. अभंग यांच्या हातातोंडाशी आलेला विजय हिंगे यांनी ६०५ मतांनी हिरावून घेतला. येथे अपक्ष उमेदवार प्रभाकर बांगर यांनी १७८४ मते घेतली.
घोडेगाव-पेठ जिल्हा परिषद गटात राष्ट्रवादी कॉंग्रेसकडून मंगल हुले तर शिवसेनेकडून सुवर्णा दरेकर यांच्यात थेट लढत झाली. येथे कॉंग्रेस पक्षाच्या प्रतिभा काळे यांना ५२८ मते मिळाली. अत्यंत चुरशीच्या झालेल्या या निवडणुकीत सुवर्णा दरेकर यांनी मंगल हुले यांचा ३०६ मतांनी पराभव केला. हा मतदार संघ माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील यांच्या गावात येतो. आढळराव पाटील यांनी पूर्ण ताकतीने राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या उमेदवार निवडून येण्यासाठी प्रयत्न केले. परंतु, कमी मताधिक्याने झालेला पराभव राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला जिव्हारी लागला आहे.
आदिवासी भागातील शिनोली- बोरघर जिल्हा परिषद गटात राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या शीला लोहकरे यांनी मोठ्या मताधिक्याने विजय मिळवून पक्षाची जागा कायम राखली आहे. शीला लोहकरे यांनी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या सरिता माळी यांचा ३६४२ मतांनी पराभव केला आहे. येथे भाजपच्या अनिता आढारी यांना २२४८ व कॉंग्रेसच्या शीतल भारमल यांना ४५८ मते मिळाली.
मागील जिल्हा परिषद निवडणुकीत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला चार जागा, शिवसेना एक जागा मिळाल्या होत्या. यावेळी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला तीन, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाला एक व शिवसेनेला एक जागा मिळाली आहे.
