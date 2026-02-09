पुरंदरमधील गटांत भाजप, राष्ट्रवादी ‘फिफ्टी फिफ्टी’
माळशिरस, ता. ९ : जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत पुरंदर तालुक्यामध्ये मागील निवडणुकीत तीन जागा जिंकलेल्या शिवसेनेला यावेळी जिल्हा परिषदेला खातेही उघडता आले नाही. तालुक्यात जिल्हा परिषदेच्या दोन जागांवर राष्ट्रवादी काँग्रेस तर दोन जागांवर भाजपने दणदणीत विजय मिळवला.
तालुक्यात सर्वाधिक चुरशीची मानली जात असलेल्या दिवे-गराडे गटात यावेळी अत्यंत अटीतटीची लढत होईल, असे वाटत असताना यामध्ये भाजपचे नेते व माजी जिल्हा परिषद सदस्य गंगाराम जगदाळे यांची कन्या दिव्या जगदाळे यांचा राष्ट्रवादीचे आमदार बापूसाहेब पठारे यांची कन्या रूपाली अमोल झेंडे यांनी १४ हजार मतांनी पराभव करत एकतर्फी विजय मिळवला. शिवसेनेच्या माजी जिल्हा परिषद सदस्या ज्योती झेंडे या तीन नंबरवर फेकल्या गेल्या. सर्वाधिक उमेदवार असलेली व प्रतिष्ठेची पंचरंगी लढत झालेल्या बेलसर-माळशिरस जिल्हा परिषद गटामध्ये राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष व कृषी संशोधन परिषदेचे माजी अध्यक्ष विजय कोलते यांचे चिरंजीव गौरव कोलते हे या निवडणुकीत रिंगणात उतरले असल्याने कोलते यांच्या राजकीय अस्तित्वाची ही निवडणूक मानली जात होती. सर्व प्रकारची ताकद त्यांनी या निवडणुकीत लावली असल्याने ते या निवडणुकीत बाजी मारतात का हे महत्त्वाचे मानले जात होते; मात्र त्यांना या निवडणुकीत अपेक्षित असे मतदान घेता आले नाही. ते चार नंबरवर फेकले गेले व येथे माजी जिल्हा परिषद सदस्य सुदाम इंगळे यांचा राजकीय वारसा घेऊन निवडणुकीत उतरलेले नवखे अजय इंगळे यांनी १४४४ मतांनी बाजी मारली. नीरा शिवतक्रार या जिल्हा परिषद गटामध्ये जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष दिगंबर दुर्गाडे यांची कन्या प्राजक्ता दुर्गाडे यांनी १४४४९ मते घेत माजी सभापती अतुल म्हस्के यांच्या पत्नी भारती म्हस्के यांचा ५६६४ मतांनी पराभव केला. वीर -भिवडी या जिल्हा परिषद गट हा आमदार विजय शिवतारे यांचा बालेकिल्ला असल्याने ते हा गट कायम राखतात का याबाबत सर्वांच्या उत्सुकता होती. यामध्ये शिवसेनेने उमेदवारी नाकारल्याने ऐनवेळी भाजपमध्ये प्रवेश केलेल्या हरिभाऊ लोळे यांनी ११५९१ मते घेत बाजी मारत शिवसेनेचे समीर जाधव यांचा ५५० मतांनी पराभव केला.
शिवसेनेचा सुपडासाफ
मागील निवडणुकीत राष्ट्रवादीला तालुक्यात कुठेही खाते उघडता आले नव्हते. यावेळी मात्र त्यांनी दोन जिल्हा परिषदेच्या जागेवरती दणदणीत विजय मिळवत मोठे कमबॅक केले. तर संजय जगताप यांच्या भाजप प्रवेशाने तालुक्यात भाजपने दोन जागा मिळवत विधानसभा निवडणुकीत झालेल्या पराभवाचा एकप्रकारे कसूर काढला आहे. मागील २०१७ निवडणुकीत तालुक्यातील तीन जिल्हा परिषद गट ताब्यात घेत एक नंबर आलेल्या शिवसेनेला यंदा एकही उमेदवार निवडून आणता आला नसल्याने हा आमदार विजय शिवतारे यांच्यासाठी एकप्रकारे धक्काच मानला जात आहे.
