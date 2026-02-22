विमानातून सायन्स सिटीची सैर
माळशिरस, ता. २१ : पुरंदर तालुक्यामधील डोंगर भागातील जिल्हा परिषद शाळेतील विद्यार्थ्यांची अक्षरसृष्टी संस्थेच्या मदतीने मोफत विमान प्रवासाद्वारे सायन्स सिटी अहमदाबाद, गुजरात येथे शैक्षणिक सहल नेण्यात आली होती. यावेळी विद्यार्थ्यांना गुजरात, अहमदाबादमधील नेचर पार्क, मोदी स्टेडियम, अक्षरधाम लाइट शो, सायन्स सिटी आदी महत्त्वाची ठिकाणे दाखवण्यात आली.
ग्रामीण भागातील जे विद्यार्थी कधीही रेल्वे, विमानात बसले नाहीत किंवा मोठ्या शहरात गेलेले नाहीत, अशा सर्वसामान्य शेतकरी कुटुंबातील, वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी अक्षरसृष्टी संस्था इतर संस्थांच्या सहकार्यातून या सहली आयोजित करण्यात येतात. संस्थेच्या वतीने दरवर्षी जयपूर, हैदराबाद, बेंगलोर, गुजरात, दिल्ली, केरळ, तेलंगणा तसेच, महाराष्ट्रातील अनेक महत्त्वाची शहरे व गड किल्ल्यावर सहली आयोजित करण्यात येतात. दरवर्षी महाराष्ट्रात व महाराष्ट्र बाहेर जवळ जवळ दोन हजार ग्रामीण विद्यार्थ्यांना विविध संस्थांच्या सहकार्यातून तालुक्यातील प्रमुख ठिकाणे, राज्यातील गड किल्ल्यांचे दर्शन, महाराष्ट्रातील महत्त्वाची ठिकाणे व महाराष्ट्राबाहेर सहलीचे आयोजन केले जाते.
या सायन्स सिटी गुजरात सहलीमध्ये पुरंदरमधील ६० पेक्षा अधिक विद्यार्थी सहलीमध्ये सहभागी झाले होते. यावेळी
भारताचा गौरवशाली इतिहास व आधुनिक काळामध्ये झालेला बदल विद्यार्थ्यांनी अनुभवला. या सहलींमध्ये विद्यालयातील शिक्षक देखील सहभागी होतात. त्याचबरोबर पालकांचा देखील सहभाग असतो. यासाठी रियाज सय्यद, माजी मुख्याध्यापिका रोहिणी शेंडकर, महिला बचत गटाच्या निकिता महामुनी व अनेक पालक मदत करतात.
दुर्गम भागातील वंचित घटकातील सर्वसामान्य कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना देखील भारताचा गौरवशाली इतिहास व आधुनिक भारताचे ज्ञान होण्यासाठी या शैक्षणिक सहलीचे आयोजन करण्यात येते. मान्यवर संस्थांच्या सहकार्यातून या सहली आयोजित केल्या जातात. या सर्व संस्थांचे आम्ही मनःपूर्वक धन्यवाद व्यक्त करतो.
- सिद्धनाथ पवार, अध्यक्ष, अक्षरसृष्टी संस्था
