शिळिंब, कुंड राजीवडीचा संपर्क तुटला
हिर्डोशी, ता. २०: साळुंगण (ता .भोर) हद्दीतील नेरळमाळ येथे असलेल्या ओढ्याच्या रस्त्यावरील मोरीत मंगळवारी (ता.१९) संध्याकाळी राडारोडा अडकला. यामुळे दळवणासाचे एकमेव साधन असलेली मंगळवारची मुक्कामी तसेच बुधवारची सकाळची शिळिंब एसटी साळुंगणहून पुढे गेली नाही. परिणामी शिळिंब, कुंड राजीवडी या गावांचा संपर्क तुटला आहे.
मुसळधारपावसामुळे निर्माण झालेल्या राडारोड्यामुळे मोरीच्या तिन्ही पाइपांची तोंडे बंद झाली असून, प्रवाहाचा मार्ग गाडला गेला आहे. त्यामुळे मोरीवरून ओढ्याचा प्रवाह वाहत आहे. मोरी जवळपासचा रस्ता पाण्याखाली गेला आहे. रस्त्यावर दगड गोटे वाहून आले आहेत. यातून वाहने चालवणे धोक्याचे झाले आहे. राजीवडी, कुंड व शिळिंब या गावातील नागरिकांचा प्रवासाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. तसेच भोर हिर्डोशी मार्गे शिळिंब एसटी ही भोर महाड रस्त्याचे काम सुरू असल्याने मे महिन्यांपासून बंद आहे. यामुळे बांधकाम विभागाने त्वरित उपाययोजना करून, रस्ता सुस्थितीत करण्याची मागणी भागातील नागरिकांनी केली आहे.
भोर-पसूरे-साळुंगण ते शिळिंब हा रस्ता भोर महाड मार्गावरील वरंधा घाटमाथ्यावर द्वारमंडप येथे जोडलला आहे. हा रस्ता अतिशय दुर्गम डोंगरी भागातून जात आहे. या पश्चिम भागात पावसाचे प्रमाण जास्त असते. त्यातच मंगळवारी झालेल्या मुसळधार पावसामुळे डोंगरातील दगड गोटे व मातीचा राडारोडा वाहून आल्याने साळुंगण हद्दीत नेरुळमाळ येथील बुरुंब्याच्या ओढ्यावर असलेल्या मोरी बंद झाली असून, रस्त्यावर पाणी व दगड धोंडे आले आहे.
साळुंगण येथील रस्त्यावर राडारोडा साठल्याने दुचाकी ढकलून आणावी लागली. एसटी बंद झाली. तरी प्रशासनाने तातडीने येथील मोरीची व रस्त्याची दुरुस्ती करावी, अशी मागणी कुंड येथील ग्रामस्थ भगवान बांदल व शिवराम बांदल यांनी केली आहे.
रस्त्यावर आलेले दगड गोटे बाजूला करण्यात आलेले आहेत. गुरुवारी जेसीबीच्या सहाय्याने तेथील राडारोडा बाजूला काढून मोऱ्या खुल्या करण्यात येणार आहेत. येथील पुलाचे काम मंजूर असून पावसाळ्यानंतर कामास सुरुवात करण्यात येणार आहे.
- म. वा. शेख, शाखा अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, भोर
