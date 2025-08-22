डोंगराच्या मातीचा भाग कोंढरी येथे ढासळला
हिर्डोशी, ता. २२ : भोर-महाड मार्गावरील कोंढरी (ता. भोर) हद्दीतील पुलाजवळ शुक्रवारी (ता. २२) सकाळी सातच्या सुमारास रस्त्याशेजारील डोंगराचा मातीचा भाग ढासळून रस्त्यावर आल्याने रस्त्यावर चिखलाचे थर साचून राडारोडा झाला होता. त्यामुळे वाहतूक बंद झाली होती. यामुळे दुतर्फा वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या. रस्त्यावरील कामासाठी असलेल्या जेसीबीच्या साहाय्याने तातडीने राडारोडा बाजूला करत सकाळी साडेदहा वाजता रस्ता वाहतुकीस खुला करण्यात आला.
दरम्यान, काही वाहनचालकांनी चिखलाच्या राड्यारोडातून वाहने काढण्याचा प्रयत्न केला. चिखलाचा राडारोडा मोठ्या प्रमाणात असल्यामुळे त्यात एक पिकअप व एक दुचाकी चिखलात रुतून बसली होती. स्थानिक नागरिक व प्रवाशांनी या दोन्ही वाहने ढकलून बाहेर काढल्या. कोंढरीचे सरपंच अजित पारठे व ग्रामस्थ यांनी घटनास्थळी जाऊन पाहणी केली. त्यांनी घटनेची माहिती प्रशासनाला कळविल्यावर प्रशासनाकडून ठेकेदाराला तातडीने उपाययोजना करून रस्ता वाहतुकीस खुला करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. त्यानंतर राडारोडा हटवून रस्ता मोकळा करण्यात आला.
कोंढरी गावात ऑगस्ट २०१९ ला भुस्खलन झाले होते. त्याच वेळी स्मशानभूमी जवळ असलेल्या पुलाच्या बाजूला असलेला डोंगराचा भाग रस्त्यावर ढासळला होता. तेव्हाही रस्ता वाहतुकीस बंद झाला होता. त्यावेळी बांधकाम विभागाकडून तात्पुरत्या स्वरूपात उपाययोजना केल्या होत्या. त्यानंतर पावसाळ्यात वारंवार थोड्या प्रमाणात माती ढासळत होती. परंतु शुक्रवारी मोठ्याप्रमाणात माती ढासळल्याने रस्ता बंद झाला होता. या ठिकाणी संरक्षण भिंत बांधल्यावर येथील पडझड थांबणार आहे तो पर्यंत हे ठिकाण धोकादायक आहे.
- अजित पारठे, सरपंच, कोंढरी
सावधगिरीने प्रवास करण्याचे आवाहन
गेल्या काही दिवसांपासून जोरदार पर्जन्यवृष्टी होत असल्याने डोंगरदऱ्यातून पाण्याचे पाझर फुटलेत, त्यामुळे अनेक ठिकाणी दरडी कोसळण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळे प्रवास करताना घाट रस्त्यात प्रवाशांनी थांबू नये. तसेच खबरदारी घेऊन प्रवास करावा, असे आवाहन सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि स्थानिक प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.
