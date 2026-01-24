भोरमध्ये अंनिसच्या अध्यक्षपदी भिलारे
हिर्डोशी, ता. २४ : महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या भोर शाखेच्या शुक्रवारी (ता. २३) बुरांडे हॉस्पिटल येथे झालेल्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत भोर अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या (अंनिस) २०२६-२७ च्या कार्यकारिणीची एकमताने निवड करण्यात आली. अध्यक्षपदी गोविंद भिलारे, कार्याध्यक्षपदी अधिकराव सुतार तर सचिवपदी सुरेश सुतार यांची निवड करण्यात आली. मध्यवर्ती समिती प्रतिनिधी आणि राज्य कार्यकारिणी सदस्य मिलिंद देशमुख, राज्य सल्लागार डॉ अरुण बुरांडे यांच्या उपस्थितीत ही निवड करण्यात आली. यावेळी नूतन कार्यकारिणीचे अभिनंदन करण्यात आले.
कार्यकारिणी - अध्यक्ष गोविंद भिलारे, कार्याध्यक्ष अधिकराव सुतार, सचिव सुरेश सुतार, उपाध्यक्ष डॉ. ए. सी. बिरासदार, डॉ. पी. आर. पाटील, सहकार्याध्यक्ष सविता कोठावळे, बुवाबाजी संघर्ष सचिव विवेक पोळ, वार्तापत्र सचिव सूरज अडसूळ, वैज्ञानिक जाणीवा सचिव संतोष देशमाने, महिला विभाग कार्यवाह मृण्मयी बुरांडे, सहकार्यवाह डॉ. रूपाली म्हेत्रे, विविध उपक्रम कार्यवाह सुनील गोळे, जात निर्मुलन व विवेकी जोडीदाराची निवड कार्यवाह अशोक गोळे, मानसिक आरोग्य कार्यवाह डॉ. संजय म्हेत्रे, युवा व विवेक वाहिनी हर्षल मांढरे, सोशल मीडिया कार्यवाह धनंजय कोठावळे, सुनील भिलारे, प्रशिक्षण कार्यवाह प्रीतम अडसूळ, कायदेशीर सल्लागार विजय दामगुडे, सांस्कृतिक कार्यवाह सुजित चव्हाण, निधी संकलन डॉ. विरेश बिरादार, भोर शाखा सल्लागार सुरेश शहा व डॉ सुरेश गोरेगावकर.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.