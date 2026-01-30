दादांच्या तत्परतेची शिरगावकरांना आठवण
हिर्डोशी, ता. ३० : भोर-महाड मार्गावरील वरंधा घाटात ३० मार्च २००८ला शिरगाव (ता. भोर) येथील भजनी मंडळाच्या वाहनाचा अपघात होऊन यात ११ जणांचा मृत्यू झाला होता. यातील मृतांमध्ये शिरगाव गावातील आठ जणांचा समावेश होता. या अपघाताची बातमी समजताच तत्कालीन जलसंपदा मंत्री अजितदादा पवार यांनी तत्परतेने त्याच दिवशी शिरगाव येथे भेट दिली होती.
देवघर येथे हेलिकॉप्टरने उतरून तेथून २० किलोमीटर मोटारीने शिरगावला पोहोचले. तेथील मृतांच्या प्रत्येक घरी जाऊन कुटुंबियांना भेटून सांत्वन केले. त्यानंतर ग्रामस्थांची बैठक घेतली. त्यावेळी रात्रीचे नऊ वाजले असतील. तातडीच्या व शासकीय मदतीसाठी दादांचे योगदान होते. समाजाच्या सुखदुःखात धडपडणारा नेता मी प्रत्यक्ष अनुभवला असल्याची आठवण शिरगावचे तत्कालीन सरपंच शंकर पोळ यांनी सांगितली.
