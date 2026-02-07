भोर तालुक्यात मतदान प्रक्रिया शांततेत
हिर्डोशी, ता. ७ : भोर तालुक्यातील चार जिल्हा परिषद व आठ पंचायत समितीच्या सदस्य पदाच्या निवडणुकीसाठी शनिवारी (ता.७) कोणताही अनुचित प्रकार घडला नाही. प्रशासनाच्या चोर नियोजनामुळे दिवसभरात मतदान प्रकिया शांततेत पार पडली.
तालुक्यातील सर्वच उमेदवारांनी प्रथमतः आपल्या मतदान केंद्रावर जाऊन मतदान केले. त्यानंतर आपल्या प्रभागातील मतदान केंद्रास भेट देत मतदानाची आकडेवारी व बुथवर असलेल्या कार्यकर्त्यांशी संवाद साधला. सकाळच्या दोन तासात अवघे ८.७९ टक्केच मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला. परंतु दहानंतर हळूहळू गर्दी झाल्याने काही ठिकाणी रांगा लागल्या होत्या. दुपारी साडेतीनपर्यंत ५७.१२ टक्के मतदान झाले होते. तर शेवटच्या दोन तासात मतदानाचा टक्का वाढला.
तालुक्यात उत्रौली-कारी गटातील रणजित शिवतरे विरुद्ध स्वरूपा थोपटे या प्रमुख लढतीचीच चर्चा सर्वत्र सुरू होती. भोरचे पोलिस निरीक्षक अण्णा पवार यांचे मार्गदर्शनाखाली पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता, प्रशासनाकडून निवडणूक निर्णय अधिकारी डॉ. विकास खरात, सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी राजेंद्र नजन यांच्या मार्गदर्शनाखाली नियोजनबद्ध निवडणूक पार पडली.
दिवसभरात
- दिवसभर कार्यकर्त्याची मतदार गोळा करतानाची धडपड
- अंतर लांब असलेल्या मतदान केंद्रावर मतदारांना ने-आण करण्यासाठी वाहनांची व्यवस्था
- मतदान केंद्रांच्या आखून दिलेल्या रेषेबाहेर आपापल्या गटाचे कार्यकर्त्यांचा एकत्रित घोळका
- कार्यकर्त्यांकडून मतदार आणण्यासाठी व्यूहरचना
- काही ठिकाणी दोन्ही पक्षांचे कार्यकर्ते सामोपचाराने एकत्र बसल्याचे चित्र
बाहेगावच्या मतदाराला आणण्यासाठी धावपळ
भोर तालुक्यातील चुरशीची व प्रतिष्ठेच्या उत्रौली-कारी गटात सकाळपासूनच उमेदवार, उमेदवार प्रतिनिधी व कार्यकर्त्यांना धावपळ करावी लागली. प्रत्येकाने विशेष करून विरोधी उमेदवारांच्या गावांवर लक्ष केंद्रित केल्याचे दिसून आले. तसेच प्रत्येक उमेदवाराने आपल्या गावात आपल्याला मतदान कसे जास्त होईल. याकडे लक्ष दिले. बाहेरगावी असलेल्या मतदाराला आणण्यासाठी कार्यकर्त्यांची धावपळ उडाली.
